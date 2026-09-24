"مجلس الإفتاء الفلسطيني" يدين تدنيس رحاب المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بقيادة المتطرف يهودا جليك، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني تدنيس رحاب المسجد الأقصى المبارك، من خلال اقتحامه من قبل مئات المستوطنين، بحجة الأعياد اليهودية، وأدائهم طقوسًا تلمودية، وما يسمى بـ"السجود الملحمي" بشكل جماعي، وارتداء بعضهم ملابس الكهنة وغيرها.

وأوضح المجلس - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن تكثيف وجود المستوطنين داخل المسجد الأقصى وتوسيع نطاقه زمانيا ومكانيا، يأتي ضمن مخططات وضع اليد على المسجد المبارك، بما يمثل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، وانتهاكا لحرمة مسرى الرسول، صلى الله عليه وسلم، وقبلة المسلمين الأولى ومكانته، مؤكدا رفضه لهذا العدوان، الذي يأتي لفرض رواية دينية وسياسية دخيلة بالقوة والاستعراض.

ودعا إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة ما وصفها بأكبر هجمة شرسة على المسجد الأقصى المبارك والقدس والأرض الفلسطينية، محذرا من تهويد القدس وأسرلتها، ومن عواقب الاعتداء على المواطن الفلسطيني وممتلكاته وماشيته ومزروعاته ومقدساته.