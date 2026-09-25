جلسة بحثية بعنوان "حوكمة الموارد المائية المشتركة بالمنطقة العربية".. 26 أكتوبر

تستضيف وزارة الموارد المائية والري، يوم 26 أكتوبر 2026، جلسة بحثية بعنوان «حوكمة الموارد المائية المشتركة بالمنطقة العربية»، ضمن فعاليات المؤتمر العربي السابع للمياه، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في إدارة الموارد المائية المشتركة.

وتستعرض الجلسة عددًا من التجارب والأوراق البحثية المتعلقة بحوكمة وإدارة الموارد المائية المشتركة، بما يتيح تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتناقش الجلسة آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول، إلى جانب التحديات والقضايا المرتبطة بإدارة الموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية، وسبل تطوير أطر أكثر فاعلية واستدامة للتعامل معها.

وتهدف الجلسة إلى الخروج برؤى وتوصيات تدعم تحقيق إدارة مستدامة وفعالة للموارد المائية المشتركة، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية.