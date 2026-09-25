قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية استراجاع فلوس انتساباي تم تحويلها بالخطأ .. ماذا تفعل عند الرفض؟
نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية
مخلوط بنواة البلح.. ضبط 600 كيلو بن مغشوش بالغربية
بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027
تصريحات «المنتهي» تشعل الجدل.. القصة الكاملة لأزمة حسام حسن ومحمد الشناوي
أحكام صلاة الجمعة.. شروط وجوبها وحكم أدائها للمرأة والمسافر
بعد 4 أيام من بداية الخريف.. تفاصيل الظواهر الفلكية وموعد تساوي الليل والنهار
بمساعدة خطيب اختها.. سيدة تطعن زوجها بالسلام بعد رفضه تطليقها
خطوات الاستعلام عن مفردات المرتب بالموبيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أصداء واسعة لخطاب الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة بالأردن وتفاعل لافت على منصات التواصل

أصداء واسعة لخطاب الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة بالأردن وتفاعل لافت على منصات التواصل
أصداء واسعة لخطاب الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة بالأردن وتفاعل لافت على منصات التواصل
أ ش أ

حظي خطاب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفاعل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية والمجتمعية الأردنية ، فيما امتد صداه إلى منصات التواصل الاجتماعي ، وسط تركيز خاص على القضية الفلسطينية، ورفض التهجير، والدعوة إلى مساءلة إسرائيل ، إلى جانب الرسائل المرتبطة بأمن الأردن وحدوده ومياهه.

وألقى الملك عبدالله الثاني خطابه أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري ، مؤكداً أن المجتمع الدولي أمضى عقوداً في إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدلاً من العمل على حله، ومحذراً من التعامل مع ما يجري في غزة والضفة الغربية باعتباره أزمات منفصلة. كما شدد على ضرورة احترام القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأردن لن يتجاهل أي تهديد لأمنه وحدوده ومصالحه الوطنية.

وأظهرت ردود الفعل الأردنية أن القضية الفلسطينية شكلت المحور الأبرز في النقاش حول الخطاب، مع اهتمام واضح برسائله المتعلقة بالتطورات في غزة والضفة الغربية، ومخاطر التهجير والتوسع الإسرائيلي، ومسؤولية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي.

وعلى المستوى السياسي، طالب نواب أردنيون بالانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تضمن تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين، فيما ركزت مواقف برلمانية أخرى على تأكيد الملك أن أمن الأردن وحدوده ومياهه يمثل جزءاً أساسياً من المصالح الوطنية للمملكة في ظل التطورات الإقليمية.

وقال قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة إن لغة الخطاب نقلت القضية من الوصف السياسي إلى المسؤولية القانونية، مؤكداً أن الخطاب عكس موقفاً أردنياً واضحاً تجاه القضية الفلسطينية، وربط بين حماية حقوق الفلسطينيين ومسؤولية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي.

كما صدرت مواقف من أحزاب ونقابات وفعاليات مجتمعية أردنية اعتبرت أن الخطاب يعكس ثوابت السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، وأبرز ضرورة معالجة جذور الصراعات بدلاً من الاكتفاء بإدارة تداعياتها. وتركزت هذه المواقف كذلك على رفض التهجير وحماية أمن الأردن واستقراره.

وفي المحافظات الأردنية، نقلت وسائل إعلام محلية مواقف شعبية ركزت على حماية الحدود والمصالح الوطنية، فيما تناولت آراء مواطنين وفعاليات اجتماعية مضامين الخطاب المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية.

وفي قراءة إعلامية للخطاب، وصفت تحليلات نقلتها شبكة CNN بالعربية لهجته بأنها حادة، فيما استحوذ الملفان الفلسطيني والسوري على جانب رئيسي من الخطاب الذي استغرق قرابة 20 دقيقة. كما رصدت وسائل إعلام أردنية ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي تجاه مضامين الخطاب، بما في ذلك تفاعلات من مستخدمين إسرائيليين.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت تحليلات رقمية حجم الانتشار الواسع للخطاب خلال الساعات الأولى من تداوله. ووفق تحليل رقمي نشرته وسائل إعلام أردنية، سجل الخطاب خلال أول 32 ساعة نحو 1.2 مليار انطباع، ووصولاً تقديرياً إلى 744 مليون شخص، ونحو 120 مليون تفاعل مباشر من إعجابات وتعليقات ومشاركات، إلى جانب نحو 410 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو المرتبطة بالخطاب.

وسجلت الانطباعات داخل الأردن نحو 264 مليوناً، مقابل نحو 576 مليوناً في العالم العربي، فيما جاءت مصر في صدارة الدول العربية من حيث نسبة الانطباعات بنحو 14%، تلتها السعودية بنسبة 11%، ثم فلسطين بنسبة 9%.

وعلى مستوى المنصات، استحوذت منصة إكس على 43% من الصدى الرقمي، تلتها فيسبوك بنسبة 27%، ثم انستجرام بنسبة 15%، وتيك توك بنسبة 12%، ويوتيوب بنسبة 3%.

كما تجاوز مقطع التحذير من فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية 68 مليون مشاهدة، فيما حقق مقطع آخر تناول القدس نحو 52 مليون مشاهدة، بما يعكس إعادة تداول أجزاء محددة من الخطاب عبر المقاطع القصيرة والاقتباسات النصية.

وأظهر تحليل مضمون التفاعل الرقمي أن محور تغيير الخطاب الرسمي الأردني وتحول النبرة السياسية سجل نحو 312 مليون انطباع، فيما جاء محور التأكيد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بنحو 184 مليون انطباع، بينما سجل محور رفض الفصل بين غزة والضفة الغربية نحو 142 مليون انطباع.

وفي تحليل آخر لمضمون النقاش الرقمي، استحوذ محور المساءلة الدولية وكلفة التقاعس على نحو 38% من التفاعل المرصود، فيما جاء محور الضفة الغربية والتهجير القسري بنسبة 22%. وركزت النقاشات في المحور الأول على دعوة الملك المجتمع الدولي إلى استخدام الأدوات المتاحة للمساءلة، بينما انصبت النقاشات حول الضفة الغربية على الاستيطان والتهجير ومستقبل الدولة الفلسطينية.

كما أظهرت تحليلات المشاعر المرتبطة بالخطاب نسبة مشاعر إيجابية تجاه الملك بلغت 84% في إجمالي التفاعل المرصود، توزعت بواقع 91% داخل الأردن، و87% في العالم العربي، و65% على المستوى الدولي. وتعكس هذه النسب عينة التفاعل الرقمي التي شملها التحليل، ولا تمثل استطلاعاً للرأي العام الأردني أو العربي أو الدولي بأكمله.

وتشير متابعة ردود الفعل خلال اليومين التاليين للخطاب إلى أن النقاش الأردني تركز بصورة أساسية حول ثلاثة ملفات، أولها القضية الفلسطينية ورفض التهجير، وثانيها مسؤولية المجتمع الدولي وتطبيق القانون الدولي، وثالثها حماية الأمن الوطني الأردني ومصالح المملكة، خصوصاً ما يتعلق بالحدود والمياه.

وامتد حضور الخطاب من التغطية المباشرة لكلمة الملك أمام الجمعية العامة إلى نقاش سياسي ومجتمعي ورقمي داخل الأردن وخارجه، مع إعادة تداول رسائل محددة من الخطاب، خاصة تلك المتعلقة بفلسطين، والمساءلة الدولية، والتهجير، وأمن الأردن.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الجمعية العامة للأمم المتحدة الأوساط السياسية والإعلامية والمجتمعية الأردنية القضية الفلسطينية رفض التهجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

محمد الشناوي

سعد سمير يهاجم حسام حسن: الشناوي شال الأهلي 6 سنوات وتاريخه كبير مع المنتخب

الزمالك

4 إيقافات قيد جديدة تهدد الزمالك بسبب مستحقات لاعبين

ترشيحاتنا

مافنز الشوفان

طريقة عمل مافنز الشوفان لأطفالك في البيت

الانتفاخ

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

عدم التركيز

مش عارف تركز .. إليك حيل لعلاج ضبابية الدماغ

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد