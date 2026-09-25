أصداء واسعة لخطاب الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة بالأردن وتفاعل لافت على منصات التواصل

حظي خطاب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفاعل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية والمجتمعية الأردنية ، فيما امتد صداه إلى منصات التواصل الاجتماعي ، وسط تركيز خاص على القضية الفلسطينية، ورفض التهجير، والدعوة إلى مساءلة إسرائيل ، إلى جانب الرسائل المرتبطة بأمن الأردن وحدوده ومياهه.

وألقى الملك عبدالله الثاني خطابه أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري ، مؤكداً أن المجتمع الدولي أمضى عقوداً في إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدلاً من العمل على حله، ومحذراً من التعامل مع ما يجري في غزة والضفة الغربية باعتباره أزمات منفصلة. كما شدد على ضرورة احترام القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأردن لن يتجاهل أي تهديد لأمنه وحدوده ومصالحه الوطنية.

وأظهرت ردود الفعل الأردنية أن القضية الفلسطينية شكلت المحور الأبرز في النقاش حول الخطاب، مع اهتمام واضح برسائله المتعلقة بالتطورات في غزة والضفة الغربية، ومخاطر التهجير والتوسع الإسرائيلي، ومسؤولية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي.

وعلى المستوى السياسي، طالب نواب أردنيون بالانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تضمن تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين، فيما ركزت مواقف برلمانية أخرى على تأكيد الملك أن أمن الأردن وحدوده ومياهه يمثل جزءاً أساسياً من المصالح الوطنية للمملكة في ظل التطورات الإقليمية.

وقال قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة إن لغة الخطاب نقلت القضية من الوصف السياسي إلى المسؤولية القانونية، مؤكداً أن الخطاب عكس موقفاً أردنياً واضحاً تجاه القضية الفلسطينية، وربط بين حماية حقوق الفلسطينيين ومسؤولية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي.

كما صدرت مواقف من أحزاب ونقابات وفعاليات مجتمعية أردنية اعتبرت أن الخطاب يعكس ثوابت السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، وأبرز ضرورة معالجة جذور الصراعات بدلاً من الاكتفاء بإدارة تداعياتها. وتركزت هذه المواقف كذلك على رفض التهجير وحماية أمن الأردن واستقراره.

وفي المحافظات الأردنية، نقلت وسائل إعلام محلية مواقف شعبية ركزت على حماية الحدود والمصالح الوطنية، فيما تناولت آراء مواطنين وفعاليات اجتماعية مضامين الخطاب المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية.

وفي قراءة إعلامية للخطاب، وصفت تحليلات نقلتها شبكة CNN بالعربية لهجته بأنها حادة، فيما استحوذ الملفان الفلسطيني والسوري على جانب رئيسي من الخطاب الذي استغرق قرابة 20 دقيقة. كما رصدت وسائل إعلام أردنية ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي تجاه مضامين الخطاب، بما في ذلك تفاعلات من مستخدمين إسرائيليين.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت تحليلات رقمية حجم الانتشار الواسع للخطاب خلال الساعات الأولى من تداوله. ووفق تحليل رقمي نشرته وسائل إعلام أردنية، سجل الخطاب خلال أول 32 ساعة نحو 1.2 مليار انطباع، ووصولاً تقديرياً إلى 744 مليون شخص، ونحو 120 مليون تفاعل مباشر من إعجابات وتعليقات ومشاركات، إلى جانب نحو 410 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو المرتبطة بالخطاب.

وسجلت الانطباعات داخل الأردن نحو 264 مليوناً، مقابل نحو 576 مليوناً في العالم العربي، فيما جاءت مصر في صدارة الدول العربية من حيث نسبة الانطباعات بنحو 14%، تلتها السعودية بنسبة 11%، ثم فلسطين بنسبة 9%.

وعلى مستوى المنصات، استحوذت منصة إكس على 43% من الصدى الرقمي، تلتها فيسبوك بنسبة 27%، ثم انستجرام بنسبة 15%، وتيك توك بنسبة 12%، ويوتيوب بنسبة 3%.

كما تجاوز مقطع التحذير من فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية 68 مليون مشاهدة، فيما حقق مقطع آخر تناول القدس نحو 52 مليون مشاهدة، بما يعكس إعادة تداول أجزاء محددة من الخطاب عبر المقاطع القصيرة والاقتباسات النصية.

وأظهر تحليل مضمون التفاعل الرقمي أن محور تغيير الخطاب الرسمي الأردني وتحول النبرة السياسية سجل نحو 312 مليون انطباع، فيما جاء محور التأكيد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بنحو 184 مليون انطباع، بينما سجل محور رفض الفصل بين غزة والضفة الغربية نحو 142 مليون انطباع.

وفي تحليل آخر لمضمون النقاش الرقمي، استحوذ محور المساءلة الدولية وكلفة التقاعس على نحو 38% من التفاعل المرصود، فيما جاء محور الضفة الغربية والتهجير القسري بنسبة 22%. وركزت النقاشات في المحور الأول على دعوة الملك المجتمع الدولي إلى استخدام الأدوات المتاحة للمساءلة، بينما انصبت النقاشات حول الضفة الغربية على الاستيطان والتهجير ومستقبل الدولة الفلسطينية.

كما أظهرت تحليلات المشاعر المرتبطة بالخطاب نسبة مشاعر إيجابية تجاه الملك بلغت 84% في إجمالي التفاعل المرصود، توزعت بواقع 91% داخل الأردن، و87% في العالم العربي، و65% على المستوى الدولي. وتعكس هذه النسب عينة التفاعل الرقمي التي شملها التحليل، ولا تمثل استطلاعاً للرأي العام الأردني أو العربي أو الدولي بأكمله.

وتشير متابعة ردود الفعل خلال اليومين التاليين للخطاب إلى أن النقاش الأردني تركز بصورة أساسية حول ثلاثة ملفات، أولها القضية الفلسطينية ورفض التهجير، وثانيها مسؤولية المجتمع الدولي وتطبيق القانون الدولي، وثالثها حماية الأمن الوطني الأردني ومصالح المملكة، خصوصاً ما يتعلق بالحدود والمياه.

وامتد حضور الخطاب من التغطية المباشرة لكلمة الملك أمام الجمعية العامة إلى نقاش سياسي ومجتمعي ورقمي داخل الأردن وخارجه، مع إعادة تداول رسائل محددة من الخطاب، خاصة تلك المتعلقة بفلسطين، والمساءلة الدولية، والتهجير، وأمن الأردن.