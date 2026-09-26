من الكرنك إلى جزيرة الموز.. شباب 12 دولة عربية يكتشفون سحر الأقصر

في تجربة تجمع بين التاريخ والترفيه والتبادل الثقافي، واصل المشاركون في فعاليات النسخة السادسة من سفينة النيل للشباب العربي جولتهم بمحافظة الأقصر، من خلال برنامج سياحي وثقافي شمل عددا من أبرز المعالم الأثرية والطبيعية بالمحافظة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة فعاليات سفينة النيل للشباب العربي بمحافظتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2026، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة وفود شبابية من 12 دولة عربية، في إطار برنامج يستهدف تعزيز التواصل بين الشباب العربي وفتح مساحات للتعارف والتبادل الثقافي والحوار.

وشهدت الجولة زيارة الشباب المشاركين لمعبد الكرنك، حيث تعرفوا على جانب من تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وتجولوا بين صروح المعبد وأعمدته ونقوشه التي تجسد جانبا من عظمة العمارة المصرية القديمة، وسط تفاعل واهتمام من الوفود العربية المشاركة.

كما تضمن البرنامج زيارة جزيرة الموز، التي أتاحت للمشاركين فرصة للاستمتاع بالطبيعة والأجواء المميزة التي تتمتع بها الأقصر، ضمن الفعاليات الترفيهية والثقافية المدرجة ببرنامج السفينة.

ورافق الوفود خلال جولتهم بالأقصر الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور غزالي ملثم، وكيل المديرية للرياضة، إلى جانب فريق العمل المشرف على برنامج الزيارات.

وتأتي الجولة ضمن البرنامج المتكامل لسفينة النيل للشباب العربي، الذي يجمع بين الأنشطة الثقافية والسياحية والترفيهية، ويتيح للشباب العربي التعرف عن قرب على المقومات الحضارية والسياحية التي تتميز بها مصر، إلى جانب تعزيز جسور التواصل والتفاعل بين شباب الدول العربية.

وتقام الفعاليات تحت إشراف الدكتورة جيهان عبده، وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف، مدير إدارة تنمية الشباب، ومحمد يحيى، وأحمد محمود علي، مرافقي الوفود.