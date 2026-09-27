رفع 1300 طن رتش من نفق المكرونة بالعمرانية وزراعة الأشجار لتحسين المظهر الحضارى

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تجمعات مخلفات الرتش من نفق المكرونة بحي العمرانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بسرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بنطاق الأحياء.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة التعامل مع تجمعات الرتش الموجودة بالنفق، حيث تم الدفع بـ2 لودر، و10 سيارات نقل كبيرة، و2 تريلا، و10 سيارات نصف نقل، وسيارة نافوري مياه، بالإضافة إلى فرقة من عمال النظافة لرفع المخلفات والتعامل مع الموقع.

وأسفرت الحملة، وفقًا لما أوضحه وليد كشيك، نائب رئيس الهيئة، عن رفع نحو 1300 طن من مخلفات الرتش على مدار يومين، بما أسهم في فتح النفق أمام حركة السيارات وتحسين مستوى النظافة والرؤية البصرية بالموقع.

وعقب الانتهاء من أعمال رفع المخلفات، نفذت إدارة الحدائق بالهيئة أعمال زراعة عدد من الأشجار بالموقع، ضمن جهود تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة المنطقة.

وتأتي الأعمال استجابة لشكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي إطار توجيهات محافظ الجيزة بسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق أحياء المحافظة.