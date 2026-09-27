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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتدى مصر للتعدين 2026 يفتح أبواب الاستثمار العالمي

النائب تامر عبد الحميد
النائب تامر عبد الحميد
محمد الشعراوي

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة مهمة في جهود الدولة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة الدولية يعكس الاهتمام بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

وأوضح عبد الحميد، أن إقامة المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 50 دولة، إلى جانب وزراء ومسؤولي شركات تعدين ومستثمرين وخبراء في التكنولوجيا، يوفر مساحة لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع التعدين.

المنتدى يتحول إلى منصة للاستثمار والصفقات

وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إن أهمية المنتدى تتجاوز إقامة الفعاليات والمؤتمرات، ليصبح منصة تجمع الحكومات والشركات والمستثمرين لمناقشة فرص التعاون في مجالات التراخيص والتمويل والمشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية والمناقشات المتخصصة يمكن أن تسهم في التعريف بالفرص المتاحة في قطاع التعدين المصري، ودعم جهود جذب استثمارات جديدة إلى القطاع.

القيمة المضافة بدلًا من تصدير الخامات

وشدد عبد الحميد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو توطين صناعات القيمة المضافة للمعادن، بدلًا من الاعتماد على تصدير الخامات في صورتها الأولية.

وأوضح أن التوسع في عمليات المعالجة والتصنيع محليًا يمكن أن يعزز العائد الاقتصادي من الثروات التعدينية، ويدعم الصناعات المرتبطة بها، فضلًا عن فتح مجالات جديدة للاستثمار والتشغيل.

جذب التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية

وأكد النائب أهمية الاستفادة من المنتدى في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مشروعات المعالجة والتكنولوجيا التعدينية، بما يساعد على نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المصرية.

وأضاف أن توسيع الاستثمارات في هذا المجال يمكن أن يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ودعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بقطاع التعدين.

دعم مستهدفات الدولة في قطاع التعدين

وأشار عبد الحميد إلى أن تطوير قطاع التعدين يتطلب استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام الشركات، وطرح فرص استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ.

وأشاد بدور الهيئة العامة للثروة المعدنية في تنظيم المنتدى، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث بمشاركة دولية واسعة تعكس أهمية قطاع التعدين ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

النائب تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ العاصمة الإدارية الجديدة

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