رضا شحاتة يحذر من تأثير تصريحات حسام حسن وأرضية ملعب جنوب السودان على المنتخب

حذر رضا شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق، من تأثير تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قبل مواجهة أنجولا، مؤكدًا أنها شكلت ضغطًا على لاعبي الفراعنة قبل المباراة.

وقال رضا شحاتة، في تصريحات مع كريم رمزي عبر راديو ميجا إف إم: «تصريحات حسام حسن قبل مباراة أنجولا شكلت ضغطًا على لاعبي منتخب مصر، كما أن حديثه عن محمد الشناوي كان خطأ، وفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول كل جملة قالها عن الحارس».

وأضاف: «أجواء كأس العالم غير موجودة في المعسكر الحالي لمنتخب مصر، وهذا مؤشر خطير، كما أن مغادرة محمد صلاح للمعسكر ستؤثر على استعدادات المنتخب قبل مواجهة جنوب السودان».

وتابع نجم الكرة المصرية السابق: «أرضية ملعب جنوب السودان، التي ستكون من الترتان، ستكون صعبة للغاية على لاعبي منتخب مصر، وهذه الأرضية لا يفضلها اللاعبون بسبب التخوف من التعرض لإصابات قد تؤثر على مسيرتهم لفترات طويلة».