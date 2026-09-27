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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

شهية ولذيذة.. طريقة عمل كيكة بالجبن الكريمي

كيكة بالجبن الكريمي
كيكة بالجبن الكريمي
هاجر هانئ

كيكة بالجبن الكريمي من الحلويات الشهية و المختلفة عن الأنواع الأخرى، فيمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي وتقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة بالجبن الكريمي، فيما يلي..

مقادير كيكة بالجبن الكريمي


● 1 و1/4 كوب حليب

● 3 بيض

● 1 و1/2 كوب سكر

● 4 و1/2 كوب دقيق

● ½ كوب إلا ملعقة كبيرة زيت نباتي

● 50 جرام زبدة

● فانيليا

● 3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

مكونات الحشوة:
● 400 جرام جبنة كريمي
● 200 جرام لبنة
● ½ كوب سكر
● فانيليا
● 1 معلقة كبيرة نشا
● 2 بيضة


طريقة تحضير كيكة بالجبن الكريمي


يخفق السكر مع الزيت والزبدة
ثم يضاف البيض والفانيليا ويخلطوا جيدا
ثم يضاف الدقيق والبيكينج باودر ويخلطوا جيدا
ثم يضاف اللبن ويخلطوا جيدا
يوضع خليط الكيك في صينية
تخفق مقادير الحشوة جيدا
توضع في كيس حلواني وتوضع على شكل خطوط فوق خليط الكيك
وتخبز في الفرن وتقدم

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