المتحدث باسم الخارجية: تحركات مكثفة في نيويورك مع المجموعة الإفريقية تمهيدًا لاستحقاقات مهمة تستضيفها مصر

قال السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن مشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت تحركات مكثفة مع المجموعة الإفريقية؛ تمهيدًا لاستحقاقات إفريقية مهمة تستضيفها مصر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف زكي، في تصريح اليوم الأحد، أن هذه الاستحقاقات تشمل منتدى العلمين إفريقيا للأعمال المقرر في 2 أكتوبر المقبل، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد" يوم 3 أكتوبر، والقمة الإفريقية بعنوان "الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي" يوم 4 أكتوبر، بالإضافه إلى النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نوفمبر المقبل، حيث سيتم مواصلة التركيز على الوقاية والملكية الوطنية وبناء المؤسسات والقيادة الإفريقية.

وتابع "أنه وبذلك ينتقل جانب من الزخم الإفريقي الذي شهدته نيويورك إلى أرض مصر من الشمال، حيث ساحل البحر المتوسط إلى أقصى الجنوب قبل أن ينتهي العام الحالي".



