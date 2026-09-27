الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب المغاربة بالقدس بعد اقتحام 1143 مستوطنا للأقصى

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد باب المغاربة، عقب اقتحام 1143 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، في ثاني أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي.

وأشارت محافظة القدس -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إلى أن 1143 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وشهدت باحات المسجد الأقصى أداء مستوطنين طقوسا وصلوات تلمودية، خاصة قرب باب القطانين، أحد أبواب المسجد، بالتزامن مع إدخال ما يسمى "القرابين النباتية" إلى ساحاته.

كما أجبر الاحتلال أصحاب عدد من المحال التجارية في سوق القطانين المؤدي إلى المسجد الأقصى على إغلاقها، فيما أدى مستوطنون طقوسا تلمودية في السوق، وسط تشديدات على حركة المواطنين في البلدة القديمة.

وأدى مستوطنون كذلك صلوات عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والطقوس خلال اليوم الثاني من "عيد العرش"، حيث تأتي هذه الاقتحامات وسط تشديد سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم.