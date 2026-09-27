مستشار وزير الدفاع اليمني: استعدنا زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين

قال العميد محمد الكميم مستشار وزير الدفاع اليمني، إنّ القوات المسلحة اليمنية استعادت زمام المبادرة، مشيرًا إلى وجود التحام واحتضان شعبي من المقاومة الشعبية لهذه القوات.



وأوضح أن الميليشيات الحوثية الإيرانية تواجه مشكلات كبيرة في ظل الضربات الجوية المكثفة، إلى جانب وجود مقاومة كبيرة والاستيلاء على عدد من التباب الحاكمة بين جبهات محافظة تعز من غربها وجنوب غربها.



تأمين الساحل الغربي وجبال كهبوب

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى تأمين كامل جبال كهبوب، موضحًا أن الحديث يتعلق بالساحل الغربي والمعركة في غرب اليمن، سواء في ما يخص باب المندب أو السلسلة الجبلية الممتدة من جبال كهبوب إلى الوازعية.

وأكد أن القوات المسلحة استطاعت إفشال مخططات الميليشيات الحوثية الإيرانية لتثبيت مكاسبها في الساحل الغربي، أو احتلال التباب الحاكمة وتطويق محافظة تعز.

الضربات الجوية تهيئ لهجوم مضاد

وقال إن الميليشيات الحوثية تواجه حاليًا تراجعًا كبيرًا إلى الخلف، ومشكلات أمام القوات التي تؤدي أدوارًا في تأمين المناطق التي جرى السيطرة عليها، بما يمنح القوات المسلحة اليمنية فرصة للتحرك لاستعادة ما خسرته خلال الأيام الماضية في الساحل الغربي.

وأضاف أن هناك جبهات أخرى مشتعلة، من بينها جبهات مأرب، مع استمرار هجمات الحوثيين التي تفشلها القوات المسلحة اليمنية، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية تؤدي دورًا كبيرًا في تهيئة الظروف المناسبة لتحرك بري في هجوم مضاد.

استهداف مخازن الأسلحة وخطوط الإمداد

وأوضح الكميم أن الضربات الجوية أدت إلى تدمير مخازن للأسلحة والتموين ومنصات لإطلاق الصواريخ، إلى جانب استهداف مقدرات الحوثيين على خطوط الإمداد.

وأشار إلى أن هذه العمليات تشمل مختلف مسارح العمليات في الجمهورية اليمنية، سواء في الجوف أو البيضاء أو مأرب أو محافظة صعدة، مؤكدًا أن القوات المسلحة لم تشارك حتى الآن بكامل قواتها أو في جميع الجبهات، ما يترك لها فرصة للتحرك في مختلف المحاور.

اختراق حوثي لم يصمد

وفي تقييمه لتأثير هذه التطورات على سير المواجهة، قال الكميم إن الميليشيات الحوثية تحركت في جبهة الساحل الغربي بتوجيهات إيرانية من أجل باب المندب، واستخدمت كثافة نيرانية كبيرة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية ضد مواقع صغيرة.

وأوضح أن هذه الكثافة النيرانية مكّنت الحوثيين من تحقيق اختراق في جبهة الساحل الغربي خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنهم فوجئوا بصد القوات المسلحة اليمنية، التي تمكنت من تثبيت مواقعها وإعادة التموضع والتحرك واستعادة المبادرة وإلحاق خسائر بالحوثيين.

خسائر في القيادات والعتاد

وأشار مستشار وزير الدفاع اليمني إلى أن الحوثيين يدفعون كلفة مرتفعة نتيجة تحركهم في هذا الاتجاه، موضحًا أنهم يخسرون عددًا من قيادات الصف الأول، إضافة إلى إمكانيات ومعدات وعتاد.

وأكد أن الحوثيين حققوا اختراقًا في جبهة الساحل الغربي، لكنهم لم يتمكنوا من تثبيت مكاسبهم، وبدأوا في خسارة عدد من المواقع، وهو ما يمنح القوات المسلحة اليمنية فرصة لاستعادة ما خسرته خلال الأيام الماضية وتحقيق مكاسب جديدة.