بدء تطوير وحدة الأمل الصحية برأس غارب بتكلفة 7 ملايين جنيه

افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أعمال تطوير ورفع كفاءة «وحدة الأمل الصحية» بمدينة رأس غارب، بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وذلك لخدمة نحو 60 ألف مواطن من أبناء المدينة.

وأُقيمت الوحدة على مساحة 800 متر مربع، واستغرقت أعمال التطوير ورفع الكفاءة نحو 60 يومًا، وشملت تجهيز عدد من الأقسام والعيادات والخدمات الطبية، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية الأولية المقدمة لأهالي رأس غارب.

تطوير الطوارئ وعيادات طب الأسرة والأسنان

وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة وتجهيز قسم الطوارئ، وعيادة الأسنان، وعيادة طب الأسرة، والصيدلية، وقسم التطعيمات، إلى جانب خدمات تنمية الأسرة والمشورة الأسرية، فضلًا عن تطوير سكن الأطباء.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية يأتي ضمن أولويات العمل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تطوير الوحدة يستهدف تلبية احتياجات أعداد كبيرة من المواطنين بمدينة رأس غارب، والاستفادة من الإمكانات والتجهيزات الجديدة في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة.

ووجّه المحافظ بالحفاظ على مستوى التجهيزات والخدمات داخل الوحدة والاستفادة الكاملة من أعمال التطوير، مؤكدًا أهمية مساهمة الشركات العاملة بالمحافظة في دعم المشروعات الخدمية، خاصة المشروعات المرتبطة باحتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

«الصحة»: دعم منظومة الرعاية الأولية

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، أن تطوير «وحدة الأمل الصحية» يمثل دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية الأولية بمدينة رأس غارب، من خلال توفير مجموعة من الخدمات الطبية والوقائية داخل منشأة جرى رفع كفاءتها وتجهيزها لخدمة المواطنين.

إشادة بالمشاركة المجتمعية