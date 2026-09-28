تداول 15 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أ ش أ

استقبل ميناء دمياط 7 سفن وغادرته 8 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم تداولها 15 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14783 طنًا شملت 10480 طن يوريا، و3220 طن كلينكر و1083 طن بضائع متنوعة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 29212 طنًا شملت 7000 طن فول صويا، و8962 طن خردة، و10300 طن حديد، و1700 طن كسب و1250 طن بضائع متنوعة.

وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1264 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة بلغ 486 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 551 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل لـ4847 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5180 حركة.