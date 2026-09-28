قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة الأيام السبعة.. محادثات منفصلة بين الوسطاء وواشنطن وطهران لبحث مقترح إيراني
وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل والاجتهاد
سفير العراق بطهران: مطار النجف يعود لاستقبال الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة
وزير التعليم: تدريس مادة الثقافة المالية لطلاب المدارس الفنية .. العام المقبل
رويترز: محادثات منفصلة بين الوسطاء وأمريكا وإيران اليوم أو غدًا
وزير التعليم: أدخلنا مادة البرمجة لطلاب المدارس الفنية وجاري توزيع التابلت
وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بفايد
حالة الطقس لمدة 5 أيام.. متى يبدأ شتاء 2026؟
حرب إيران تقلب قاعدة ترامب الانتخابية.. تمرد المحاربين القدامى ضده قبل انتخابات التجديد النصفي
الشرطة البريطانية: المشتبه بهم الخمسة في حادث قاعدة "فيرفورد" بريطانيون
مدرب جنوب السودان: محمد صلاح لاعب استثنائي.. لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط
وزير البترول: قطاع التعدين يحظى بدعم مستمر من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز شئون البيئة بالإسكندرية يواصل جهوده لتنظيف الجزر البحرية بالمتوسط

تنظيف الجزر البحرية بالمتوسط
تنظيف الجزر البحرية بالمتوسط
أ ش أ

 أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملات التى ينفذها فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية تهدف إلى تطهير جزيرة نيلسون بأبوقير من المخلفات الصلبة، وخاصة البلاستيكية التى تراكمت عليها خلال الفترات السابقة بسبب الرحلات وأعمال الصيد، والتى تقذفها النوات والرياح إلى مياه البحر وتخرج على الشواطئ مما يؤثر سلبا على البيئة وصحة الإنسان.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة للحد من مصادر التلوث المختلفة واستعادة الحياة الطبيعية للبيئات البحرية، حيث واصل الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية فعاليات تنظيف الجزر البحرية بالبحر المتوسط بعدة حملات مكبرة، تم خلالها تنظيف جزيرة نيلسون بأبوقير، والتي تعد أحد أهم المعالم التاريخية داخل البحر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لتنظيف البيئة.. وشارك في الفعاليات الدكتور سامح رياض رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا ومنسق برنامج الأمم المتحدة لرصد وتقييم التلوث فى البحر المتوسط، و65 متطوعا من جمعية "خليك إيجابى وفريق بانلاستيك".

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن فرع الإسكندرية تمكن خلال الفعاليات من رفع كمية كبيرة من المخلفات البلاستيكية والمعدنية وشباك الصيد القديمة والأخشاب التاريخية التي تراكمت على الجزيرة خلال فترات سابقة، موضحة أنه تم توجيه هذه المخلفات بعد فرزها إلى مصانع إعادة التدوير للاستفادة منها اقتصاديا.

ولفتت إلى أن تنفيذ تلك الحملات يأتي فى إطار وفاء مصر بإلتزاماتها الدولية لاتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر المتوسط والمناطق الساحلية من التلوث، والتى تترأس مصر مكتبها التنفيذى لدورته الحالية، حيث تشير التقارير العلمية إلى أن وصول المخلفات البلاستيكية إلى مياه البحر وتحللها التدريجى البطئ قد ينتج عنه خروج جزيئات كيميائية دقيقة قد تصل إلى الكائنات البحرية والأسماك ومنها إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية، مما يتسبب في أخطار صحية كبيرة.

الحملات بالإسكندرية تطهير جزيرة نيلسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

ترشيحاتنا

هل بياناتك في خطر؟ تطبيقات تسرب معلومات المستخدمين الشخصية عبر الإنترنت فما القصة؟

هل بياناتك في خطر؟.. تطبيقات تسرب معلومات المستخدمين الشخصية عبر الإنترنت| ما القصة؟

تصميم عائم وجديد لشريط التنقل في واتساب.. ما الجديد؟

تصميم عائم وجديد لشريط التنقل في واتساب.. ما الجديد؟

PlayStation Plus

9 ألعاب تغادر PlayStation Plus في أكتوبر 2026.. وهذه القائمة الكاملة

بالصور

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد