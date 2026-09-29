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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ما ترميش الأرز البايت.. حوليه لأصابع مقرمشة في دقائق

«ما ترميش الأرز البايت.. حوليه لأصابع مقرمشة في دقائق
«ما ترميش الأرز البايت.. حوليه لأصابع مقرمشة في دقائق
أسماء عبد الحفيظ

بدل ما تتخلصي من الأرز المتبقي في الثلاجة، يمكنك تحويله إلى وجبة جديدة ومقرمشة تصلح كطبق جانبي أو سناك خفيف، خاصة إذا كان لديك كمية من الأرز المطبوخ لا تكفي لتقديمها مرة أخرى على الغداء.

وتتميز أصابع الأرز المقرمشة بسهولة تحضيرها، كما يمكن تغيير الحشوة حسب المكونات الموجودة في المنزل، مثل الجبن أو الخضروات أو قطع الدجاج المطهية.

مكونات أصابع الأرز المقرمشة

كوبان من الأرز المطبوخ البارد

بيضة واحدة

3 ملاعق كبيرة من الدقيق أو النشا

نصف كوب جبنة مبشورة

ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم

رشة ملح

رشة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة

بقسماط للتغطية

كمية مناسبة من الزيت للقلي

ويمكن إضافة القليل من الجزر المبشور أو الفلفل الملون المفروم ناعمًا، حسب الرغبة.

طريقة عمل أصابع الأرز المقرمشة

في البداية، يوضع الأرز المطبوخ البارد في وعاء عميق، ثم يهرس بالشوكة هرسًا خفيفًا حتى تتماسك حباته مع بعضها دون تحويله إلى عجينة ناعمة تمامًا.

تضاف البيضة والجبنة المبشورة والدقيق أو النشا والبقدونس، ثم يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والثوم البودرة.

تخلط المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط يمكن تشكيله بسهولة. وإذا كان الخليط طريًا أكثر من اللازم، يمكن إضافة ملعقة أخرى من الدقيق أو النشا تدريجيًا.

سر تماسك أصابع الأرز

من أهم الخطوات استخدام الأرز البارد، لأن الأرز الساخن أو الطري جدًا قد يجعل الخليط أكثر ليونة ويصعب تشكيله.

بعد تجهيز الخليط، تؤخذ كمية صغيرة وتشكل على هيئة أصابع متساوية الحجم، ثم تمرر في البقسماط حتى تغطيها طبقة خارجية تساعد على الحصول على قوام مقرمش.

توضع الأصابع المشكلة في الثلاجة لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة قبل التسوية، وهذه الخطوة تساعدها على الاحتفاظ بشكلها وعدم تفككها بسهولة أثناء الطهي.

طريقة تسوية أصابع الأرز

يمكن قلي الأصابع في كمية مناسبة من الزيت الساخن على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبيًا من جميع الجهات، ثم ترفع على مناديل المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

وللحصول على نتيجة أخف، يمكن دهن الأصابع بكمية بسيطة من الزيت وتسويتها في الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، مع تقليبها في منتصف مدة الطهي.

كما يمكن استخدام القلاية الهوائية، مع دهن الأصابع بطبقة خفيفة من الزيت، وتسويتها حتى تحصل على اللون الذهبي والقوام المقرمش.

حشوات مختلفة لأصابع الأرز

يمكن تحويل الوصفة إلى أكثر من شكل حسب المتوفر في المنزل، فبدل الجبنة يمكن إضافة قطع صغيرة من الفراخ المطهية أو اللحم المفروم المطهو جيدًا.

كما يمكن وضع قطعة صغيرة من الجبنة في منتصف كل إصبع قبل تغليفه بالبقسماط، للحصول على حشوة ذائبة عند تقديمه.

ويمكن أيضًا إضافة الخضروات المفرومة ناعمًا، مثل الجزر والفلفل والبقدونس، لتحضير نسخة مختلفة من الوصفة.

كيف تستفيدي من بواقي الأرز؟

تعد هذه الوصفة من الأفكار العملية لاستغلال الأرز المطبوخ المتبقي بدل تقديمه بالطريقة نفسها في اليوم التالي. لكن يجب الانتباه إلى حفظ الأرز بطريقة صحيحة؛ فإذا كان الأرز قد تُرك خارج الثلاجة لفترة طويلة، فلا يفضل استخدامه.

أما الأرز المحفوظ في الثلاجة بطريقة سليمة، فيمكن استخدامه في وصفات جديدة بعد التأكد من سلامته، مع إعادة تسخينه جيدًا قبل تناوله.

وبذلك تتحول كمية الأرز المتبقية إلى أصابع ذهبية مقرمشة يمكن تقديمها بجانب السلطة أو الزبادي أو صوص الثوم، لتصبح وجبة جديدة واقتصادية بدل التخلص من بواقي الطعام.

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