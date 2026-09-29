الهند.. مصرع وإصابة 5 تابعين لقوات شبه عسكرية في هجوم مسلح على الحدود مع ميانمار

أفادت وسائل إعلام هندية اليوم /الثلاثاء/ بمقتل جندي وإصابة أربعة آخرين إثر تعرض فرقة دورية لهجوم مسلح على الحدود مع ميانمار في منطقة "شانجلانج" بولاية "أروناتشال براديش" الواقعة شمال شرقي الهند.
ونقلت قناة (إنديا تي في) الهندية عن مسئولين هنود قولهم " إن الحادث وقع في حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي للبلاد) أثناء قيام أفراد تابعين لقوات شبه عسكرية هندية بدورية في منطقة تشهد أعمال إنشاء سياج حدودي ".
ووفقا للتقارير الأولية التي أفادت بها وسائل الإعلام الهندية، فإن مسلحين فتحوا النار على فرقة الدورية؛ مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين، وتم نقل الأفراد المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما عززت قوات الأمن الهندية عملياتها في المنطقة في أعقاب الهجوم.