خالد الجندي: الخوف من التجاوزات بداية إنقاذ الحياة الزوجية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القرآن الكريم يلفت الانتباه إلى ضرورة التدخل المبكر في الخلافات الزوجية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما"، موضحًا أن كلمة "خفتم" تعني التحرك قبل وقوع الأزمة وليس بعدها.

الجندي: القرآن الكريم يلفت الانتباه إلى ضرورة التدخل المبكر في الخلافات الزوجية

وأضاف الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن النصوص القرآنية التي تتناول شؤون الأسرة دائمًا ما تبدأ بفكرة الخوف من حدوث المشكلة، وليس التعامل معها بعد وقوعها، لافتًا إلى أن ذلك يظهر في أكثر من موضع، مثل الحديث عن نشوز الزوجة أو الزوج، أو حتى في شأن الأبناء، ما يؤكد أن الوقاية مقدمة على العلاج.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن التعامل مع المشكلات في بدايتها يجنّب الأسرة الوصول إلى مراحل متقدمة من الخلاف، مشيرًا إلى أن تجاهل التجاوزات البسيطة أو تأجيل المواجهة قد يؤدي إلى تراكم الأزمات، حتى تصل العلاقة إلى مرحلة يصعب فيها الإصلاح، وقد تنتهي بالانفصال أو أزمات أكبر.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن العلاقة الزوجية تحتاج إلى ما يشبه "الصيانة المستمرة"، من خلال التفاهم المبكر ووضع قواعد واضحة للتعامل، مؤكدًا أن الزوجين قادران على احتواء الخلافات البسيطة إذا تم التعامل معها بوعي منذ البداية، دون انتظار تدخل أطراف خارجية.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أهمية بناء قواعد للتعامل داخل الحياة الزوجية، تشمل احترام الحدود وعدم التجاوز اللفظي أو السلوكي، لافتًا إلى أن البدايات الصحيحة، القائمة على التدريب على الحوار وضبط الخلاف، تمثل الأساس الحقيقي لاستمرار العلاقة واستقرارها.