الخرباوي: المخابرات البريطانية مولت تأسيس جماعة الإخوان لخدمة أجندات خارجية

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان المسلمين ارتبطت منذ نشأتها بدعم وتدخلات من جهات استخباراتية أجنبية، مشيرًا إلى أن المخابرات البريطانية كان لها دور في تمويل تأسيس الجماعة، بحسب ما أورده في تصريحاته وقراءته للوثائق والوقائع التاريخية.

وقال الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن العلاقة بين جماعة الإخوان وبعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية لم تقتصر، بحسب رؤيته، على مرحلة التأسيس، وإنما امتدت إلى توظيف الجماعة في صراعات سياسية داخل المنطقة، معتبرًا أن هذه التنظيمات استُخدمت لتحقيق أهداف تتجاوز العمل الدعوي والسياسي إلى التأثير في استقرار دول المنطقة.

قراءة تاريخ الإخوان

وأضاف أن ما يطرحه يستند إلى وقائع ووثائق وأدبيات مرتبطة بتاريخ الجماعة، داعيًا إلى قراءة تاريخ الإخوان وعلاقاتهم الخارجية في ضوء الوثائق والمصادر التاريخية، بعيدًا عن الروايات الأحادية.