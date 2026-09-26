من قتل حسن البنا؟.. ثروت الخرباوي يكشف رواية مغايرة لحادث الاغتيال

كشف ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، تفاصيل جديدة بشأن مقتل حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، مؤكدًا أن الرواية التي تحمل الملك فاروق مسؤولية اغتياله لا تتوافق، مع ما يعرفه عن ملابسات الواقعة.

وقال الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن حسن البنا قُتل على يد أعضاء في التنظيم السري لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن عبد الرحمن السندي كان من المسؤولين عن التنظيم في ذلك الوقت.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن أحمد سيف الإسلام حسن البنا، نجل مؤسس الجماعة، كان على علم بتفاصيل مقتل والده.

وأوضح أن نجل حسن البنا صرح، في حوار صحفي عقب أحداث 25 يناير، بأن الملك فاروق لم يكن مسؤولًا عن مقتل والده، قائلًا: «أنا أبرئه من هذا، ولكني أعرف مَن قتله وسأتكلم قريبًا».

ولفت الخرباوي إلى أن أحمد سيف الإسلام لم يكشف لاحقًا عن التفاصيل التي تحدث عنها، ولم يعلن هوية الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن مقتل والده.