الثروة المعدنية: مسح جيوفيزيائي جوي شامل يدعم اكتشاف الثروات التعدينية في مصر

قال سامح سليمان، مدير عام المشروعات بهيئة الثروة المعدنية، إن مصر تتميز باتساع مناطقها الصحراوية وغناها بالخامات المنجمية والمحجرية، موضحًا أن البحر الأحمر يضم مناجم للذهب وفوسفات في الشمال ومنجنيز في الجنوب، بينما يزخر الوادي الجديد بالفوسفات والذهب في منطقة العوينات وخامات أكسيد الحديد في الواحات البحرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية يوستينا يوسف ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن وادي آنا الممتد من جنوب رأس غارب يضم الرمال الكاولينية، فيما تحتوي سيناء على فحم المغارة وخامات الجرانيت وخامات الزينة والبلاط، إلى جانب منجنيز أم بجمة.

وأشار إلى وجود الحجر الجيري النقي في مطروح والساحل الشمالي والمنيا، وخامات الطفلات المستخدمة في صناعات الأسمنت والحراريات.

وأوضح سليمان أن مصر تمتلك بيانات وأبحاثًا جيولوجية تعود إلى عام 1896، لكنها تعمل حاليًا على تحديثها من خلال مسح جيوفيزيائي جوي تنفذه شركة عالمية باستخدام طرق حديثة.

وأشار إلى أن المسح سيغطي مساحات واسعة من الصحراء خلال فترة زمنية قصيرة، ثم تخضع البيانات للتحليل والتفسير لتحديد أنواع الصخور والخامات، بما يدعم عمليات الاستكشاف والتقييم وطرح المناطق للاستثمار، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أعمال الاستكشاف التعدينية.