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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الجبنة في الثلاجة.. 7 علامات تكشف إنها باظت ولازم تترمي

الجبنة
الجبنة
أسماء عبد الحفيظ

تحتفظ كثير من الأسر بـ الجبنة في الثلاجة لاستخدامها على مدار عدة أيام، لكن تخزينها لفترة طويلة أو بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى فسادها ونمو العفن أو البكتيريا، خاصة في أنواع الجبن الطرية والغنية بالرطوبة.

وتوضح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الأطعمة التي تبدو أو تشم بصورة غير طبيعية يجب التخلص منها، كما أن العفن يعد علامة على فساد الطعام. ولا يمكن الاعتماد دائمًا على الرائحة أو الشكل وحدهما للحكم على سلامة الطعام، لأن بعض البكتيريا المسببة للمرض قد تنمو دون أن تغير شكل الطعام أو رائحته.

7 علامات تكشف فساد الجبنة

1- ظهور عفن غير معتاد

إذا ظهر عفن أخضر أو أزرق أو أسود أو أبيض غير معتاد على الجبنة، فلا ينبغي تناوله، خاصة إذا كانت الجبنة طرية.

وتوضح وزارة الزراعة الأمريكية أن العفن يمكن أن ينتشر داخل الجبن الطري، لذلك يجب التخلص من الجبن الطري الذي ظهر عليه العفن، بدل الاكتفاء بإزالة الجزء الظاهر.

أما بعض أنواع الجبن الصلبة فلها تعامل مختلف؛ إذ يمكن في حالات معينة قطع الجزء المصاب بالعفن مع إزالة مساحة واسعة حوله وتحته، وفق إرشادات سلامة الغذاء.

2- رائحة غريبة أو نفاذة

إذا تغيرت رائحة الجبنة بصورة واضحة وأصبحت كريهة أو مختلفة تمامًا عن رائحتها الطبيعية، فهذه علامة تستدعي التخلص منها.

ولا ينصح بتذوق الطعام المشكوك فيه للتأكد من صلاحيته؛ فإرشادات سلامة الغذاء تؤكد أن الطعام الذي يبدو أو يشم بصورة مريبة الأفضل التخلص منه.

3- تغير واضح في اللون

ظهور بقع أو ألوان غير معتادة على الجبنة قد يكون علامة على نمو العفن أو فساد المنتج، خصوصًا إذا صاحب تغير اللون رائحة غير طبيعية أو تغير في القوام.

لكن يجب الانتباه إلى أن بعض أنواع الجبن لها ألوان وأشكال طبيعية تختلف من نوع لآخر، لذلك لا يمكن الحكم على الصلاحية من اللون وحده.

4- تغير القوام بصورة غير طبيعية

إذا أصبحت الجبنة الطرية لزجة أو مائعة بشكل غير معتاد، أو ظهرت عليها طبقة غريبة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على فسادها.

وتختلف طبيعة القوام من نوع جبن إلى آخر، لذلك يجب مقارنة الجبنة بحالتها الطبيعية عند شرائها، مع مراعاة تعليمات التخزين الموجودة على العبوة.

5- انتفاخ العبوة

إذا كانت الجبنة محفوظة في عبوة مغلقة ولاحظتِ أن العبوة أصبحت منتفخة أو متورمة بصورة غير طبيعية، فلا يفضل تناولها.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء بتجنب بعض أنواع الجبن الطري الطازج إذا كانت العبوة منتفخة أو بدا المنتج فاسدًا.

6- انتهاء فترة التخزين الموصى بها

مدة حفظ الجبنة تختلف حسب نوعها وطريقة تصنيعها وتغليفها. وتشير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الجبن الطري يحتاج إلى التبريد ويكون عمره التخزيني أقصر من الجبن الصلب.

لذلك يجب اتباع تاريخ الصلاحية وتعليمات الحفظ الموجودة على العبوة، وعدم الاحتفاظ بالجبنة المفتوحة لفترة أطول من الموصى بها.

7- ترك الجبنة خارج الثلاجة لفترة طويلة

لا يكفي وضع الجبنة في الثلاجة بعد تركها في درجة حرارة الغرفة لساعات طويلة.

وتوضح إدارة الغذاء والدواء أن الأطعمة القابلة للفساد يجب ألا تظل في درجات الحرارة غير الآمنة لفترة طويلة، كما يجب الحفاظ على درجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية أو أقل.

هل يمكن إزالة العفن من الجبنة وأكل الباقي؟

الإعتماد على نوع الجبنة.

في الجبن الطري، لا يكفي إزالة الجزء الذي يظهر عليه العفن، لأن العفن قد يمتد إلى داخل المنتج، ولذلك ينصح بالتخلص منه بالكامل. أما بعض أنواع الجبن الصلب، فيمكن إزالة العفن مع جزء كبير من المنطقة المحيطة به وفق إرشادات سلامة الغذاء.

الجبن الطري يحتاج عناية أكبر

تحتاج الجبن الطرية والطازجة إلى اهتمام خاص بالتخزين؛ فارتفاع نسبة الرطوبة فيها يجعلها أكثر قابلية لنمو بعض الميكروبات.

وتشير إدارة الغذاء والدواء إلى أن بعض أنواع الجبن الطري الطازج يمكن أن تدعم نمو بكتيريا الليستيريا، التي تستطيع النمو حتى في درجات حرارة التبريد.

كما ينبغي على الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة توخي حذر إضافي مع أنواع الجبن الطري، والتأكد من أن المنتجات المصنوعة من الحليب المبستر تحمل ما يثبت ذلك.

الطريقة الصحيحة لحفظ الجبنة

للحفاظ على الجبنة لأطول فترة ممكنة، ضعيها في الثلاجة وفق تعليمات العبوة، واحرصي على غلق العبوة جيدًا بعد كل استخدام.

ولا تستخدمي نفس السكين أو الملعقة التي لامست أطعمة أخرى ثم تعيديها إلى عبوة الجبنة، لتقليل احتمالات انتقال الميكروبات.

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