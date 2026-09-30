إصابة شخص بسلاح أبيض في مشاجرة الدقهلية

أصيب شخص بجروج متفرقة بالجسم، اثر وقوع مشاجرة بمنطقة الزرزارة بمدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بمنطقة الزرزارة بمدينة بلقاس.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شخص يدعى: الطنطاوي علام محمد، 30 عاما ، بجرح قطعي بالظهر، وجرح طعني بالظهر، وجرح قطعي أسفل البطن، وجرح قطعي بالجانب الأيسر من الجسم، وجرح بالكتف الأيسر، ادعاء تعد من آخر بسلاح أبيض "كتر".

تم نقل المصاب الى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة