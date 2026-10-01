أسعار الأرز تتراجع 20%.. تعرف على أسباب انخفاض الأسعار وحجم المعروض في الأسواق

شهدت أسعار الأرز خلال الفترة الحالية تراجعًا ملحوظًا، في وقت تشهد فيه أسعار بعض السلع الغذائية تحركات متفاوتة، وذلك بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حجم المعروض عن معدلات الاستهلاك، بما ساهم في دفع الأسعار نحو الانخفاض.

انخفاض أسعار الأرز بنسبة تصل إلى 20%

سجلت أسعار الأرز تراجعًا تراوح بين 18 و20%، بالتزامن مع زيادة الكميات المتاحة في الأسواق ودخول محصول الأرز الجديد إلى التداول.

ويرتبط انخفاض الأسعار بشكل أساسي بزيادة المعروض المحلي، خاصة أن الأرز من السلع التي يعتمد إنتاجها بصورة كبيرة على المحصول المحلي، ما يجعل حركة الأسعار مرتبطة بدرجة كبيرة بحجم الإنتاج والكميات المتاحة في السوق.

مصر تنتج 7 ملايين طن أرز شعير سنويًا

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن مصر تنتج سنويًا ما يتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن من الأرز الشعير، موضحًا أن هذه الكميات تنتج نحو 4.250 إلى 4.5 مليون طن من الأرز الأبيض.

وأضاف أن حجم الاستهلاك المحلي من الأرز الأبيض يبلغ نحو 3.6 مليون طن سنويًا، بما يعني وجود كميات إضافية من الإنتاج تتجاوز احتياجات السوق المحلية.

فائض الأرز يصل إلى 900 ألف طن

وأوضح رئيس شعبة الأرز أن الفارق بين حجم الإنتاج والاستهلاك يوفر فائضًا يقدر بنحو 900 ألف طن من الأرز الأبيض، مشيرًا إلى أن هذه الكميات تسهم في زيادة المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن توافر هذا الفائض، إلى جانب دخول كميات جديدة من المحصول إلى الأسواق، يدعم استقرار المعروض خلال الفترة الحالية.

أسباب انخفاض أسعار الأرز

وأشار شحاتة إلى أن تراجع أسعار الأرز خلال الفترة الحالية يرتبط بشكل أساسي بزيادة المعروض مقارنة بحجم الاستهلاك، بالتزامن مع موسم الحصاد ودخول كميات جديدة من الإنتاج إلى الأسواق.

ولفت إلى أن استمرار وجود كميات من الأرز القديم بالتزامن مع ظهور المحصول الجديد ساهم في زيادة المعروض، وهو ما انعكس على حركة الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

بدء ظهور الأرز الجديد في الأسواق

وأوضح أن الأرز الجديد بدأ في الظهور بالأسواق منذ النصف الثاني من أغسطس، مع بدء تشغيل عدد من المضارب بكميات من المحصول الجديد.

وأضاف أن الأسواق لا تزال تضم كميات من الأرز القديم، بالتزامن مع طرح الإنتاج الجديد، مؤكدًا أن استمرار وجود النوعين يعكس حجم المعروض المتاح في السوق خلال الفترة الحالية.

لا توجد أزمة في معروض الأرز

وأكد رئيس شعبة الأرز أن حجم الإنتاج المحلي يكفي لتلبية احتياجات السوق، في ظل وجود فائض من الأرز الأبيض يتجاوز معدلات الاستهلاك السنوي.

وأشار إلى أن توافر كميات كبيرة من الأرز في الأسواق، مع استمرار دخول المحصول الجديد، يسهم في دعم استقرار المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.

توقعات أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة

وأوضح شحاتة أن حركة أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة ستتأثر بحجم المعروض ومستويات الطلب في الأسواق، لافتًا إلى أن استمرار دخول المحصول الجديد ووجود كميات من الأرز القديم يوفران كميات كبيرة من السلعة أمام المستهلكين.

وأكد أن وفرة الإنتاج المحلي ووجود فائض في الأسواق يمثلان عاملين مهمين في استقرار سوق الأرز خلال الفترة الحالية.