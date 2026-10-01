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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

من الحسين إلى السيد البدوي.. مواعيد موالد الطرق الصوفية في مصر 2026

مولد السيد البدوي
مولد السيد البدوي
محمد شحتة

تشهد مصر خلال عام 2026 إقامة عدد من موالد الأولياء، التي تحظى بحضور واسع من المواطنين والمريدين، وتقام في مواعيد محددة وفقًا للجدول المعلن للموالد الكبرى.

وفيما يلي أبرز مواعيد موالد الطرق الصوفية في مصر لعام 2026، ومن بينها مولد سيدنا الحسين، ومولد السيد أحمد البدوي، ومولد إبراهيم الدسوقي.

مواعيد موالد الطرق الصوفية

وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، البرنامج الزمنى لإقامة عدد من أكبر الموالد الصوفية في مصر، والتي بدأت بمولد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، الذي انطلقت فعالياته بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026، وتستمر حتى الليلة الختامية يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، مرورًا بمولد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، ثم مولد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

وتأتي هذه الاحتفالات، في إطار حرص المشيخة على تنظيم الفعاليات الصوفية وإحياء المناسبات الدينية والتراثية، حيث ينطلق مولد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، وتستمر فعالياته حتى الليلة الختامية يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.

مولد أحمد البدوي

وتتضمن فعاليات مولد سيدي أحمد البدوي، المؤتمر الصوفي المقرر إقامته يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بمنطقة سيجر بمدينة طنطا، إلى جانب إقامة صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي، بحضور شيخ مشايخ الطرق الصوفية ومحافظ الغربية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي.

وتنتقل الاحتفالات عقب ذلك إلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث تبدأ فعاليات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026، وتستمر حتى الليلة الختامية يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، فيما يُعقد المؤتمر الصوفي يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026.

وتمثل هذه المناسبات محطات دينية وروحية مهمة، وتشهد مشاركة واسعة من أبناء الطرق الصوفية ومحبي آل البيت والصالحين من مختلف محافظات الجمهورية، مع التأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية لخروج الفعاليات بالصورة التي تليق بهذه المناسبات.

وتأتي هذه الاحتفالات في إطار إحياء السيرة العطرة لآل البيت والصالحين، وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية، مع الحفاظ على الطابع الحضاري والتراثي للموالد المصرية.

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