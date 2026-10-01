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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالفستان الأحمر.. الملكة رانيا تتألق في أحدث ظهور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
هاجر هانئ

حرصت الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا من أحدث ظهور لها.

وعلقت الملكة رانيا على الصور قائلة: "مع سيدنا في حفل عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل بن الحسين على السيد علي مرابط الصواف، اليوم في قصر زهران
مبارك للعروسين، وجمع الله بينكما على خير ومودة".

إطلالة الملكة رانيا 

تألقت الملكة رانيا في الحفل بإطلالة راقية جمعت بين الأناقة والبساطة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة، باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت الملكة رانيا حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأحمر، مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في المجوهرات والإكسسوارات، ما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على تسريحة الشعر المرفوع التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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