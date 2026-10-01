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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار البنزين وأسطوانات البوتجاز اليوم الخميس 1 أكتوبر

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
رشا عوني

مع بداية شهر اكتوبر ، يترقب الجميع موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية المقرر انعقاده الشهر الجاري والذي سينتج عنه تحديد اسعار البنزين وحسم امر زيادة اسعار البنزين ان تثبيتها على الاسعار الحالية، وهو ما سيتم اتخاذ قرارا واضحا فيه خلال الايام المقبل عقب الاجتماع الرسمي . 

أسعار البنزين اليوم الخميس

يبلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه، بينما يسجل لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، في حين يبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24.00 جنيهًا.

وبالنسبة إلى أسعار السولار، فيسجل نحو 20.50 جنيه للتر، وهو سعر يحظى بأهمية خاصة باعتبار السولار أحد أهم مدخلات تكلفة النقل ونقل البضائع وتشغيل العديد من الأنشطة الاقتصادية.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

ويبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية المدعمة 100 جنيه للأسطوانة وزن 12.5 كجم، وفق الأسعار المعلنة، بينما تختلف الأسعار التي قد يدفعها المواطن في بعض المناطق أو عند التوصيل بحسب ظروف التوزيع والخدمة.

- الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كجم: 275 جنيهًا.

- الأسطوانة المنزلية وزن 25 كجم: 550 جنيهًا.

حقيقة تحريك أسعار البنزين والسولار

لم تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين أو السولار حتى اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، خاصة أن الوزارة أكدت في بيان صدر الخميس الماضي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها حتى ذلك الوقت، وبالتالي لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتعديل أسعار الوقود.

موعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

لا يوجد قرار رسمي جديد بشأن تحريك أسعار البنزين والسولار أو أسطوانات البوتاجاز، حتى الان، وتظل أي تغييرات مستقبلية مرتبطة بما تقرره لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد عقد اجتماعها وإجراء المراجعة الخاصة بالأسعار، وتأتي هذه المراجعة في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تطورات أسعار النفط عالميًا، خصوصًا مع وصول سعر خام برنت إلى نحو 105 دولارات للبرميل، وهو ما يزيد من اهتمام المواطنين بأي مستجدات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وزراة البترول تنفى زيادة أسعار البنزين

ونفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى من منشورات تتضمن أسعارًا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليًا فى السوق المحلى.

وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أى قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، ومن ثم فإن الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لا تستند إلى أى قرار رسمى.

اسعار البنزين اليوم سعر بنزين 95 سعر بنزين 80 سعر بنزين 92 سعر انبوبة البوتجاز اسعار أسطوانات البوتاجاز

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