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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل سلطة بطاطس بوصفات مختلفة وشهية في البيت

طريقة عمل سلطة بطاطس
طريقة عمل سلطة بطاطس
هاجر هانئ

سلطة بطاطس من الأطباق الجانبية التي يمكنك تطبيقها في المنزل فهي تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن أنواع السلطات الأخرى، كما تتميز بأن يمكنك تقديمها بوصفات و نكهات مختلفة.

مقادير سلطة بطاطس بالدجاج والبافلو صوص


● مكعبات بطاطس مسلوقة

● مكعبات دجاج مسلوقة

● مايونيز

● ساور كريم

● صوص بافلو

● خل تفاح

● كرفس

● بصل أحمر

● ملح وفلفل

طريقة تحضير سلطة بطاطس بالدجاج والبافلو صوص


تشوح مكعبات الدجاج في قليل من الزيت
ثم تخلط مع باقي المكونات
وتقدم

مقادير سلطة بطاطس مقلية 


● بطاطس مكعبات مقلية

● بصل أبيض شرائح

● فلفل أحمر شرائح

● جزر مبشور

● ذرة حلوة

للصوص:
● زبادي
● ثوم مفروم
● مايونيز
● مستردة
● ملح
● فلفل
● كزبرة خضراء
● ليمون


طريقة تحضير سلطة بطاطس مقلية


يشوح البصل مغ الفلفل الأحمر و الثوم في زيت الزيتون  ثم يضاف الذرة الحلوة و الجزر المبشور
و يخلط جميع مكونات الصوص معا
ثم يضاف إليه الخضروات و البطاطس المقلية
و تقدم

مقادير سلطة بطاطس بالدجاج


● دجاج صدور مخلية

● ماء بصل

● ملح وفلفل

● بابريكا

● بسلة مسلوقة

● بطاطس مكعبات مسلوقة

● فاصولياء خضراء مسلوقة

● جزر مكعبات مسلوقة

● زبادي

● مايونيز

● زعتر

● ليمون بلدي

● زيت زيتون

● عسل أبيض

● رمان

● شبت

طريقة تحضير سلطة بطاطس بالدجاج


تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل وعصير الليمون والتوابل
تشوح قطع الدجاج في الزيت فى اناء على النار حتى النضج
تشوح البسلة والجزر والفاصولياء فى الزيت فى اناء على النار
يضاف الثوم المفروم والملح والفلفل حسب الرغبة ويقلب كل الخليط
يخلط الزبادي والمايونيز والعسل والبابريكا والزعتر والملح والفلفل وعصير الليمون والثوم المفروم وزيت الزيتون
تخلط البطاطس مع الشبت المفروم وتخلط مع خليط الخضروات وخليط الدجاج
يضاف خليط الزبادي ويقلب كل الخليط
تغرف السلطة ويضاف على الوجه الرمان والشبت المفروم وتقدم

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