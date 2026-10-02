وحدة تكافؤ الفرص تنظم سلسلة فعاليات لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بأسوان

واصلت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتنموية، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتعزيز جهود دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتوفير سبل الرعاية والمساندة لهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية فى المجتمع.

ورشة "بإبداعنا نصنع الفرق" لتنمية واكتشاف المواهب

وتحت رعاية محافظ أسوان، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان برئاسة سهير مكى منسق المبادرة، وبالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "بإبداعنا نصنع الفرق" لتنمية واكتشاف مواهب الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بمؤسسة "كلنا إيد واحدة" بمدينة أسوان، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "أسرتى قوتى" – المرحلة الرابعة .

جهود متنوعة

وتأتي الورشة فى إطار دعم قدرات ومواهب الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية والفنية، بما يسهم فى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ودعم دمجهم ومشاركتهم الفاعلة فى المجتمع .

"معاً نصنع التنمية" للتعريف بفرص دعم وتمويل المشروعات

وفى سياق متصل، تم تنظيم فعالية بعنوان "معاً نصنع التنمية" بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بهدف التعريف بفرص وآليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من البرامج والمبادرات التنموية المتاحة.

وتناولت الفعالية أهمية الاستفادة من هذه البرامج فى إقامة المشروعات وتوفير فرص العمل، بما يسهم فى تحقيق الاستقلال الاقتصادى وتحسين مستوى المعيشة، ودعم جهود الدولة فى تمكين المواطنين وتشجيعهم على الإنتاج .

لقاء توعوي لأسر الطلاب بمدرسة التربية الفكرية

كما شاركت وحدة تكافؤ الفرص فى تنفيذ لقاء توعوى لأسر الطلاب بمدرسة التربية الفكرية بمدينة أسوان، تحت عنوان "كيف أساعد ابنى على الاستقلال"، بهدف تعزيز دور الأسرة فى دعم أبنائها من ذوى الإعاقة، وتنمية مهارات الاستقلال والاعتماد على النفس، والعمل على اكتشاف قدراتهم وإمكاناتهم .

ويأتى اللقاء فى إطار التعاون بين إدارة التربية الخاصة ووحدة تكافؤ الفرص، وبمشاركة مدارس التربية الخاصة فى فعاليات المبادرة الرئاسية، بما يعزز الشراكة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع فى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم.