صحة البيئة تواصل الرقابة على المنشآت التعليمية ومحطات المياه بالإسماعيلية

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية جهودها المكثفة من خلال إدارة صحة البيئة، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن التأكد من توافر بيئة صحية سليمة وآمنة لأبنائنا الطلاب والمعلمين.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حرص الوزارة على اتخاذ كافة آليات الوقاية من الأمراض، والتأكد من استيفاء الشروط الصحية الواجب توافرها داخل المنشآت التعليمية، حفاظًا على الصحة العامة للطلاب وهيئة التدريس.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمال المرور الميداني على المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، حيث تم المرور على ٢٦٨ مدرسة خلال شهر سبتمبر الماضي، لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية والتأكد من سلامتها.

وأضافت أن فريق صحة البيئة، برئاسة الدكتورة غادة حسني، مدير إدارة صحة البيئة، قام بالمرور على ٧٥ محطة لمياه الشرب ؛للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية، وتم سحب عينات منها، بالإضافة إلى سحب ٣٧٥ عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل المعملية اللازمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وسلامتها للاستهلاك الآدمي.

كما شملت الجهود المرور على ١٩ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة، ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكدت وكيل وزارة الصحة استمرار حملات المرور الدوري والرقابة المشددة على جميع المنشآت، تنفيذًا لخطة الدولة في توفير بيئة صحية آمنة داخل المدارس والمؤسسات الخدمية.

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