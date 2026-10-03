أسعار البنزين في جنوب أفريقيا تتجاوز 30 راندًا لأول مرة مع ارتفاع تكلفة الوقود

توقع صندوق الطاقة المركزي في جنوب أفريقيا أن يتجاوز سعر لتر البنزين 95 أوكتان حاجز 30 راندًا في أكتوبر للمرة الأولى، مع تقديره ارتفاع السعر بنحو 3.21 راند للتر، من 26.92 راند حاليًا إلى 30.13 راند، إذا اعتمدت وزارة الموارد المعدنية والبترولية التعديل المتوقع.

وأشار الصندوق إلى أن سعر البنزين 93 أوكتان قد يقترب أيضًا من حاجز 30 راندًا دون تجاوزه، بينما تتجه أسعار الديزل إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة، في ظل استمرار الفجوة بين تكاليف الوقود وأسعاره وتفاقمها خلال سبتمبر الماضي. ومن المنتظر أن تعلن الوزارة الأسعار الجديدة قريبًا، على أن يبدأ تطبيقها في 7 أكتوبر الجاري.

وجاءت توقعات الصندوق في ظل ارتفاع سعر خام برنت بنحو 3% خلال سبتمبر، من 94 إلى 100 دولار للبرميل، إلى جانب تراجع الراند أمام الدولار من 16.18 إلى 16.53 راند للدولار. كما توقع استمرار تقلب الأسواق العالمية لفترة أطول من المتوقع، في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران التي بدأت في فبراير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق الطاقة المركزي هو مؤسسة حكومية في جنوب أفريقيا مملوكة للدولة، وتعمل في قطاع الطاقة ضمن منظومة وزارة الموارد المعدنية والبترولية.

واحد دولار يساوي 16.64 راند جنوب أفريقي .