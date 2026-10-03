كوبارسي يغيب عن إسبانيا أمام التشيك بقرار من دي لا فوينتي

يفتقد منتخب إسبانيا خدمات مدافعه الشاب باو كوبارسي خلال مواجهة التشيك، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

ولم يتواجد كوبارسي ضمن قائمة الـ23 لاعبًا التي أعلنها لويس دي لا فوينتي لخوض المباراة، في قرار جاء بعد مشاركة مدافع برشلونة في كامل دقائق مباراتي إسبانيا أمام إنجلترا وكرواتيا خلال الجولتين الأولى والثانية.

وبحسب التقارير، فضل الجهاز الفني للمنتخب الإسباني إراحة كوبارسي ومنحه فرصة لالتقاط الأنفاس، بعدما خاض 180 دقيقة متتالية مع "لاروخا" في بداية مشواره بالبطولة.

وكان كوبارسي أحد العناصر التي اعتمد عليها دي لا فوينتي في انتصار إسبانيا على إنجلترا بنتيجة 3-2، ثم الفوز الكبير على كرواتيا 4-1، قبل أن يحصل على راحة في مواجهة التشيك.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواصلة انطلاقته المثالية في دوري الأمم، بعدما جمع 6 نقاط من أول جولتين ويتصدر مجموعته، حيث يطمح إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي والابتعاد أكثر في الصدارة.

وتقام مواجهة إسبانيا والتشيك في التاسعة و45 دقيقة مساءً على ملعب "كارلوس تارتيري" بمدينة أوفييدو، وسط ترقب للتشكيل الذي سيعتمد عليه دي لا فوينتي لتعويض غياب مدافع برشلونة.