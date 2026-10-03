حنان مجدي: 916 ألف فدان إجمالي الأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي بالوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي، محافِظة الوادي الجديد، أن إجمالي مساحات الأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي بالمحافظة تبلغ نحو 916 ألف فدان حتى 19 مايو 2024، مشيرةً إلى أن هذه المساحات تتضمن نحو 40 ألف فدان مخصصة للأجانب، و876 ألف فدان للمصريين، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في الاستثمار الزراعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

التوسع في استصلاح نحو 600 ألف فدان

وأوضحت المحافظ أن المحافظة تستهدف التوسع في استصلاح نحو 600 ألف فدان، مع تحديد أولويات التوسع وفقًا لدراسات التربة والمياه والظروف المتاحة، إلى جانب حصر جميع قطع الأراضي الصالحة للزراعة بالمحافظة والواقعة خارج الأحوزة العمرانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمهيدها وطرحها أمام المستثمرين.

وأكدت حنان مجدي أن المحافظة تعمل على إعداد خريطة زراعية تفاعلية وقاعدة بيانات متكاملة للأراضي الزراعية المستهدفة، من خلال بروتوكول تعاون مع هيئة الاستشعار عن بُعد، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة تدعم قرارات الاستثمار والتوسع الزراعي.

وأضافت أن توزيع المساحات المستهدفة يتم وفقًا لخطط التنمية بالمراكز، مع العمل على ميكنة صندوق استصلاح الأراضي بالكامل ضمن منظومة رقمية متطورة، بما يعزز الحوكمة وسرعة الإجراءات، ويدعم خطط المحافظة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.