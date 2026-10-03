محطة زابوريجيا النووية: أضرار بمعدات إمداد الطاقة الخارجية بعد هجمات عسكرية

أعلنت إدارة محطة زابوريجيا النووية أن هجمات وقعت في محيط المنشأة أسفرت عن أضرار بمعدات مرتبطة بإمدادات الطاقة الخارجية للمحطة، مؤكدة أن الوضع داخل المنشأة تحت السيطرة، ولم تُسجل مؤشرات على وقوع حادث نووي.

وتأتي التطورات في ظل تحذيرات متكررة بشأن مخاطر استهداف البنية التحتية للطاقة المرتبطة بالمحطة، التي تُعد من أكبر المنشآت النووية في أوروبا.

وفي أحدث تطورات الملف، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هجمات بطائرات مسيرة وقعت في 19 و20 و27 سبتمبر الماضي، واستهدفت محطة زابوريجيا الحرارية القريبة، وأدت إلى إلحاق أضرار بمحولات ذات أهمية حيوية لتوفير الكهرباء الخارجية لمحطة زابوريجيا النووية.

وأوضحت الوكالة أن مديرها العام رافائيل جروسي يجري اتصالات مع الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل إلى وقف إطلاق نار محلي يسمح بتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة في محطة زابوريجيا الحرارية، في محاولة لتأمين إمدادات الكهرباء الخارجية للمحطة النووية.

كما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هجومًا آخر وقع في 22 سبتمبر أدى إلى تعطيل محطة لمراقبة الإشعاع خارج موقع المحطة النووية، ما قلص من قدرات مراقبة مستويات الإشعاع في المنطقة المحيطة بها.

وتكتسب سلامة خطوط ومعدات الإمداد الخارجي أهمية خاصة بالنسبة للمحطة، إذ سبق أن تعرضت لانقطاعات متكررة للكهرباء الخارجية خلال الحرب، ما اضطرها في بعض الحالات إلى الاعتماد على مولدات الديزل الاحتياطية لتشغيل الأنظمة الضرورية.

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أي أعمال عسكرية تهدد المنشآت النووية أو البنية التحتية المرتبطة بها تزيد مخاطر السلامة النووية، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بالقرب من المنشآت النووية ومرافق الطاقة الخاصة بها.

وبحسب المعلومات المتاحة، لا توجد مؤشرات معلنة على حدوث تسرب إشعاعي أو فقدان السيطرة على أنظمة السلامة داخل المحطة، فيما تتواصل الجهود لتأمين أعمال الإصلاح واستقرار مصادر الطاقة الخارجية.