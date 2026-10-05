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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بفستان ساحر.. جيهان الشماشرجي تخطف الأضواء في باريس

چيهان الشماشرجي
چيهان الشماشرجي

حرصت الفنانة چيهان الشماشرجي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس.

تفاصيل إطلالة چيهان الشماشرجي

خطفت چيهان الشماشرجي الأنظار في باريس بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البيج الذي بعض التطريزات الراقية و البسيطة، وقد حمل الفستان توقيع مصمم الأزياء العالمي جورج حقيبة، 

أنتعلت چيهان الشماشرجي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الذهبي من براند “أختين” المصري، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت چيهان الشماشرجي بخصلات شعرها البني الفاتح المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

إليكم الصور…… 

چيهان الشماشرجي إطلالة چيهان الشماشرجي أسبوع الموضة في باريس صور جيهان الشماشرجي

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