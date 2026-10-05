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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرب العالمية الأولى الإلكترونية.. كيف تستهدف الجماعة الإرهابية مصر بالشائعات؟

أخبار كاذبة
أخبار كاذبة
محمود زيدان

لا تتوقف آلة الشائعات التي تديرها الجماعة الإرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استهداف مصر، وتسعى لاستغلال مختلف الأزمات الإقليمية والدولية وإسقاطها على المشهد الداخلي، في محاولة بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو عبد المنعم، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «اليوم» على شاشة «dmc»، أن الآونة الأخيرة شهدت عمليات استهداف ممنهجة إلكترونياً عبر ما يُطلق عليه «الطابور الخامس الرقمي» أو «الحرب العالمية الأولى الإلكترونية»، من خلال استغلال كافة الأزمات التي تُدار في الواقع الإقليمي والدولي ومحاولة إسقاطها على الداخل.

وأضاف أن هناك محاولات لبث شائعة كل ثانية عبر أدوات الإعلام غير التقليدي من خلال «مجموعات ألتراس» ولجان إلكترونية مدربة بشكل مكثف لإيهام المتابعين على المنصات الرقمية بوجود مشكلة في المجتمع، محذراً المواطنين من التعامل مع الروابط المزيفة ومشدداً على أن التحديثات والمعلومات الموثوقة لا تصدر إلا من الإدارة المصرية ومؤسساتها الرسمية.

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