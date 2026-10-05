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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعاون مصري بنمي لتعزيز حركة التجارة العالمية.. ربيع يبحث مع سفير بنما تطوير الشراكة وتبادل الخبرات بين قناتي السويس وبنما

ربيع يبحث مع سفير بنما تطوير الشراكة وتبادل الخبرات بين قناتى السويس وبنما
ربيع يبحث مع سفير بنما تطوير الشراكة وتبادل الخبرات بين قناتى السويس وبنما
الإسماعيلية انجي هيبة

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع السفير ريكاردو إيساثا، سفير بنما لدى القاهرة، سبل تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين قناة السويس وقناة بنما، في ظل التحديات الجيوسياسية والبيئية التي تواجه حركة التجارة والنقل البحري عالميًا.

 ربيع يبحث مع سفير بنما تطوير الشراكة وتبادل الخبرات بين قناتي السويس وبنما

واستقبل الفريق أسامة ربيع، اليوم الإثنين، السفير ريكاردو إيساثا، بمقر هيئة قناة السويس في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، ومناقشة تأثير التحديات الراهنة على استدامة سلاسل الإمداد العالمية وانتظام حركة الملاحة عبر الممرات البحرية المختلفة.

أهمية التعاون بين قناة السويس وقناة بنما

وفي بداية اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أهمية العمل المشترك وتضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي، بما يساهم في انتظام حركة الملاحة عبر الممرات البحرية المختلفة، ويدعم استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس عن تطلعه واستعداده لتعزيز علاقات الشراكة مع قناة بنما، والاستفادة من أوجه التشابه والمصالح المشتركة بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق مزيد من التقارب والتكامل من خلال تبادل الخبرات وفتح مجالات جديدة للتعاون.

خلال اللقاء
 ربيع يبحث مع سفير بنما تطوير الشراكة وتبادل الخبرات بين قناتي السويس وبنما

قناة السويس وتحديات حركة التجارة العالمية

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن إدارة الأزمات أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات العمل داخل هيئة قناة السويس، في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة العالمية العابرة للقناة.

وأشار إلى أن الهيئة عملت على تنويع مصادر عائداتها من خلال توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة داخل ترسانات وشركات الهيئة، إلى جانب استحداث مجموعة جديدة من الخدمات البحرية واللوجيستية، بما يعزز مكانة قناة السويس وقدرتها التنافسية.

 ربيع يبحث مع سفير بنما تطوير الشراكة وتبادل الخبرات بين قناتي السويس وبنما

سفير بنما: حريصون على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

من جانبه، أعرب السفير ريكاردو إيساثا، سفير بنما لدى القاهرة، عن اعتزازه وتقديره لعلاقات التعاون الممتدة مع هيئة قناة السويس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة وتوسيع مجالات تبادل الخبرات، خاصة في مجالات التسويق والتدريب وتبادل المعلومات وغيرها.

وثمّن السفير البنمي الجهود المصرية الدبلوماسية والحكومية لدعم علاقات التعاون بين قناة السويس وقناة بنما، معربًا عن ثقته في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المثمر والبناء، في ظل اهتمام البلدين بتعميق أوجه الشراكة والتنسيق المشترك.

 ربيع يبحث مع سفير بنما تطوير الشراكة وتبادل الخبرات بين قناتي السويس وبنما

تحديات صناعة النقل البحري

وأكد السفير أن قناة السويس تمثل ركنًا رئيسيًا في استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وتحظى باهتمام كبير من الأوساط الملاحية، وهو ما يعزز الحاجة إلى التكامل والتعاون بين مختلف الأطراف، خاصة في ظل التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري.

وأشار إلى أن هناك توافقًا في المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها استراتيجيات العمل في كل من قناة السويس وقناة بنما، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس قناة السويس سفير بنما صناعة النقل البحري

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