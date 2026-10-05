نائب محافظ الوادي الجديد يتفقد مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالداخلة

تفقد محمد كجك – نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء أ.ح مهندس/ ياسر كمال الدين محمد – رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم «مبادرة تحطيم الأسعار» التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالسوق الحضاري بمدينة موط، ضمن فعاليات احتفال مركز الداخلة بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد.

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ ورئيس المركز حركة البيع والمعروضات، واطمأنا على توافر السلع وتنوعها وجودتها، في ظل إقبال واسع من المواطنين على المبادرة منذ الساعات الأولى.

وأشاد نائب المحافظ بالمبادرة وما تضمنته من تنوع في السلع والمنتجات وأسعار مخفضة، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح نائب المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بالتوسع في تنفيذ مبادرات تخفيض الأسعار بالمراكز وتوفير كافة السلع التموينية و الخضروات واللحوم بأسعار تنافسية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن والحد من ارتفاع الأسعار.

وشهدت المبادرة طرح مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، في مقدمتها اللحوم البلدي الطازجة بسعر 275 جنيهًا فقط للكيلو، إلى جانب تشكيلة واسعة من الخضروات والفاكهة بأسعار مميزة، فضلًا عن مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي تم طرحها بتخفيضات واضحة.

كما تضمنت المبادرة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والأجبان، إلى جانب السمنة البلدي والعسل وغيرها من المنتجات الغذائية، بما أتاح تنوعًا كبيرًا في المعروض ووفّر أمام المواطنين عددًا من الاحتياجات الأساسية في مكان واحد.

ولاقت الأسعار المطروحة خلال المبادرة استحسانًا واضحًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة مع انخفاضها بصورة ملحوظة، وتنوع المعروض، وتوافر عدد كبير من الأصناف والمنتجات.

وتأتي «مبادرة تحطيم الأسعار» ضمن الجهود المبذولة للتوسع في المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم توافر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد.

وفي احتفالات مركز الداخلة بالعيد القومي للمحافظة.. امتدت فرحة الاحتفال إلى خدمة المواطن

لحوم بلدي طازجة بـ275 جنيهًا للكيلو، وخضروات وفاكهة وسلع غذائية ومنتجات متنوعة بأسعار مخفضة.. وإقبال واسع من المواطنين على المبادرة.