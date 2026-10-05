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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تفتتح وحدة طب الأسرة بقرية القصر بالداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

اختتمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز الداخلة، بافتتاح أعمال الإحلال الجزئي بوحدة طب الأسرة بقرية القصر، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للخدمات الطبية بالوحدة من خلال قافلة طبية مجانية، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور حسام الدين صفوت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات والعاملين بقطاع الصحة.

واطلعت المحافظ على مكونات الوحدة المقامة على مساحة 2400 م²، بتكلفة 70 مليون جنيه، والتي شملت أعمال الإحلال الجزئي وإنشاء مبنى ملحق مكونًا من دور أرضي وطابقين وفقًا لمواصفات واشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يعزز جاهزية المنشأة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث شهد التشغيل التجريبي تنظيم قافلة طبية مجانية في تخصصات الباطنة والجراحة والجلدية والنساء والأطفال، استفاد منها 329 مواطنًا من أبناء القرية.

وحرصت المحافظ على تفقد أعمال القافلة من العيادات والاقسام المتنوعة، والالتقاء بعدد من المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات الطبية ، موجهةً باستمرار المتابعة والتنسيق لضمان انتظام توفير الرعاية الصحية الأولية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية اللازمة.

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