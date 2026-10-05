محافظ الوادي الجديد تضع إكليلًا من الزهور على النُصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

وضعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف من رجال القوات المسلحة، رافقها اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد؛ احتفالًا بالذكر الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية.

وعزفت الموسيقى العسكرية لحن “سلام الشهيد”، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة، الذين روت دماؤهم الذكية أرض الوطن.

وقدّمت المحافظ، التهنئة لرجال القوات المسلحة الباسلة، مثمنةً تضحياتهم فداءً لأمن الوطن وحماية دعائم استقراره، داعيةً أن يحفظ الله لمصر ازدهارها وأن تظل رايتها خفاقة دائمًا.