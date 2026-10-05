قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثالث| أسعار الذهب في مصر تستقر عند هذا المستوى.. وعيار 21 مفاجأة
تفاصيل وشروط قروض "الأوقاف" للعاملين بالوزارة وموظفي الحكومة
رسميًا.. أيوب بوعدي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2026
إيطاليا تواجه تركيا في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقناة الناقلة
صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 .. الموعد وخطوات الاستعلام
القوات المسلحة اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا بمحافظة تعز
سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي
نجاح طبي جديد بمستشفى العاصمة الجديدة.. إعادة زراعة طرف علوي مبـ.تور بالكامل
القوات اليمنية تسيطر على مدينة المخا غرب تعز
القومية للأنفاق تكشف حقيقة وجود أعطال أو تسريب غاز في الخط الثاني للمترو
وكيل كيروش يكشف عن مفاوضات مع منتخب البحرين.. وموقفه من تدريب الوداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تضع إكليلًا من الزهور على النُصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

وضعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف من رجال القوات المسلحة، رافقها اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد؛ احتفالًا بالذكر الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية.

وعزفت الموسيقى العسكرية لحن “سلام الشهيد”، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة، الذين روت دماؤهم الذكية أرض الوطن.

وقدّمت المحافظ، التهنئة لرجال القوات المسلحة الباسلة، مثمنةً تضحياتهم فداءً لأمن الوطن وحماية دعائم استقراره، داعيةً أن يحفظ الله لمصر ازدهارها وأن تظل رايتها خفاقة دائمًا.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

الازهر الشريف

حفظ المصحف والتلاوة.. طريقة وشروط التقديم في رواق القرآن 2026 بالأزهر

سكن لكل المصريين 9

مصير الدعم الحكومي.. شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك في سكن لكل المصريين 9

سكن لكل المصريين 9

مصير الدعم الحكومي.. شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك في سكن لكل المصريين 9

بالصور

وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد