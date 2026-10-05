وزير العمل: روح أكتوبر ستظل حاضرة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة

قدم وزير العمل حسن رداد، التهنئة إلى الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، وتجسيدًا لإرادة المصريين وقدرتهم على العبور وصناعة الإنجاز...

وأكد وزير العمل أن روح أكتوبر بما تحمله من قيم العزيمة والإرادة والعمل ستظل حاضرة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وخارطة طريق لأطراف الإنتاج الثلاثة: وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز الاستقرار في سوق العمل، ويدعم الإنتاج والتشغيل والتنمية ليستمر العبور والتعاون والتكاتف والاصطفاف خلف القيادة الحكيمة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق المزيد من التنمية.

ووجه الوزير التحية والتقدير إلى أبطال القوات المسلحة وشهداء مصر الأبرار، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل مصدر إلهام للأجيال، وأن مسيرة العبور مستمرة من نصر أكتوبر إلى بناء الجمهورية الجديدة، وستظل شاهدًا على عظمة الإرادة المصرية، وأن روح أكتوبر بما تحمله من عزيمة وتضحية وإصرار على تحقيق النصر، ستبقى مصدر إلهام لمواصلة مسيرة العمل والبناء وتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن.