المتهم بسب وقذف الفنان أشرف زكي يتقدم باستئناف على حكم حبسه شهرا

تقدم المتهم بسب وقذف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بالاستئناف على حكم حبسه شهراً وغرامة 20 ألف جنيه، ومن المنتظر تحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال الأيام المقبلة.

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس التيك توكر “محمد. أ” شهرًا، مع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالإساءة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وكان المحامي شعبان سعيد، المستشار القانوني للنقابة، تقدم ببلاغ ضد مالك حساب على تطبيق «تيك توك» يحمل اسم «حمادة عزام»، لاتهامه بالإساءة إلى أشرف زكي.

بالفحص، تبين أن الحساب مملوك ويديره “محمد. أ”، المقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.