قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان وتفجير عنيف في الخيام
إيطاليا تتخطّى عقبة تركيا في دوري الأمم الأوروبية
غارات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
موعد إجازة 6 أكتوبر 2026
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟
نتائج مباريات اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة
عمرو الليثي: حرب أكتوبر نقطة فاصلة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي
فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية
بلومبرج: فرنسا وألمانيا تضغطان على الاتحاد الأوروبي لحماية الصادرات من سياسات الكربون
الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا انتهاك لقرارات مجلس الأمن
يرتدي ملابس نسائية.. القبض على شاب يروج للفجور في الدقى
زيلينسكي: مسيرات روسية أغرقت سفينة شحن تركية في البحر الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الصحة: الرش العشوائي للحشرات قد يسبب أعراضا صحية.. والمكافحة تبدأ بإزالة مصدر المشكلة

متحدث الصحة: الرش العشوائي للحشرات قد يسبب أعراضا صحية.. والمكافحة تبدأ بإزالة مصدر المشكلة
متحدث الصحة: الرش العشوائي للحشرات قد يسبب أعراضا صحية.. والمكافحة تبدأ بإزالة مصدر المشكلة
شيماء جمال

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من استخدام مواد غير مرخصة وغير آمنة في مكافحة الحشرات، مؤكدا أن الرش بصورة عشوائية أو من خلال أشخاص غير مدربين قد يؤدي إلى أعراض صحية ويضر المواطنين، من بينها الحساسية.

وأوضح حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الاشتراطات الصحية للمطاعم تكون أكثر تشددا، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن المراقبة على المطاعم هي هيئة سلامة الغذاء، بينما تتابع وزارة الصحة الأثر الصحي الناتج عن الغذاء، ويتم التحرك من جانب الوزارة باعتبارها مسؤولة عن الجوانب الصحية، مع ضرورة حصول العاملين داخل المطاعم على شهادات صحية.

وشدد حسام عبد الغفار على أن الرش ومكافحة الحشرات ليسا الهدف في حد ذاتهما، وإنما الهدف هو توفير الظروف التي تضمن بيئة آمنة وصحية ومنع وجود الظروف التي تسمح للحشرات بالتكاثر، مؤكدًا ضرورة اتباع مفهوم المكافحة المتكاملة، وعدم الاعتماد فقط على استخدام المبيدات، موضحا أن المكافحة الصحيحة تبدأ بإزالة مصدر المشكلة، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عمليات مكافحة الحشرات.

الرش العشوائي متحدث الصحة وزارة الصحة والسكان الحشرات الرش الحساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ودية مصر وجنوب إفريقيا

خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

حسام وإبراهيم حسن

بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع تدشين مبادرتين لخفض أسعار السلع الغذائية وتؤكد دعم المبادرات الجادة

وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدات الطود ويوجه بسرعة تلافي الملاحظات ورفع كفاءة الخدمات

وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدات الطود ويوجه بسرعة تلافي الملاحظات ورفع كفاءة الخدمات

جانب من الحدث

بتكلفة 5.6 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تفتتح مقر إدارة أوقاف بلاط

بالصور

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

ببطن مكشوف.. نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد