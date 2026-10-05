متحدث الصحة: الرش العشوائي للحشرات قد يسبب أعراضا صحية.. والمكافحة تبدأ بإزالة مصدر المشكلة

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من استخدام مواد غير مرخصة وغير آمنة في مكافحة الحشرات، مؤكدا أن الرش بصورة عشوائية أو من خلال أشخاص غير مدربين قد يؤدي إلى أعراض صحية ويضر المواطنين، من بينها الحساسية.

وأوضح حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الاشتراطات الصحية للمطاعم تكون أكثر تشددا، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن المراقبة على المطاعم هي هيئة سلامة الغذاء، بينما تتابع وزارة الصحة الأثر الصحي الناتج عن الغذاء، ويتم التحرك من جانب الوزارة باعتبارها مسؤولة عن الجوانب الصحية، مع ضرورة حصول العاملين داخل المطاعم على شهادات صحية.

وشدد حسام عبد الغفار على أن الرش ومكافحة الحشرات ليسا الهدف في حد ذاتهما، وإنما الهدف هو توفير الظروف التي تضمن بيئة آمنة وصحية ومنع وجود الظروف التي تسمح للحشرات بالتكاثر، مؤكدًا ضرورة اتباع مفهوم المكافحة المتكاملة، وعدم الاعتماد فقط على استخدام المبيدات، موضحا أن المكافحة الصحيحة تبدأ بإزالة مصدر المشكلة، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عمليات مكافحة الحشرات.