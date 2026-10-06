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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس (4 رجال و 5 سيدات لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالقاهرة 4 ايام.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (4 رجال – 5 سيدات "لـ 7 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة بالقاهرة.

وضبط بصحبتهم (11حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيدع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

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