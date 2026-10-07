سكالوني عن رحيل ميسي: لن يتكرر.. وتدريبه كان حلمًا تحقق

لم يتمكن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، من إخفاء مشاعره خلال وداع ليونيل ميسي، قائد التانجو، بعد إسدال الستار على مشواره الدولي، مؤكدًا أن المنتخب أمام نهاية حقبة استثنائية يصعب تكرارها.

وأنهى ميسي رحلته مع منتخب الأرجنتين بالمشاركة في الفوز على بنين بثلاثية نظيفة، فجر اليوم، في مباراة ودية تألق خلالها قائد التانجو، بعدما سجل هدفًا وصنع هدفين.

وأكد سكالوني، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ميسي حالة استثنائية لا يمكن مقارنتها بأي لاعب آخر، مشددًا على أن رحيله لن يكون من السهل التعامل معه داخل الملعب.

وقال مدرب الأرجنتين إن الجهاز الفني سيعمل على إيجاد حلول جديدة في المرحلة المقبلة، لكنه أوضح أن الإحساس بوجود لاعب يمتلك قدرات ميسي لن يتكرر، موضحًا أن المنتخب سيحتاج إلى الاعتماد على المجموعة بدلًا من البحث عن لاعب يحل مكانه بشكل مباشر.

وأضاف سكالوني أن ميسي يستحق كل مشاعر الامتنان، بعدما دافع عن قميص الأرجنتين لسنوات طويلة وترك بصمة تاريخية مع المنتخب، خاصة خلال فترة التتويج بكأس العالم وكوبا أمريكا.

سكالوني: تدريب ميسي كان حلمًا

وتحدث سكالوني عن علاقته بميسي، مؤكدًا أن تولي مهمة تدريب نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي كان بمثابة حلم تحقق.

وأوضح أن مسيرته لم تكن تتوقع أن تقوده يومًا إلى تدريب أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، قبل أن يجد نفسه مسؤولًا عن قيادة ميسي مع منتخب الأرجنتين خلال واحدة من أنجح فترات الفريق في تاريخه.

بكاء سكالوني في وداع ميسي

ولم تمر لحظة وداع ميسي دون تأثر سكالوني، حيث ظهرت مشاعره بوضوح قبل انطلاق مواجهة بنين، خلال عزف النشيد الوطني، في مشهد عكس حجم اللحظة بالنسبة للمدير الفني.

وأوضح سكالوني أن دموعه جاءت بعدما أدرك أن المنتخب سيخوض مرحلة جديدة من دون اللاعب الذي شكّل جزءًا أساسيًا من نجاحاته خلال السنوات الماضية.

وشدد مدرب الأرجنتين على أن التعامل مع غياب ميسي لن يكون من خلال محاولة إيجاد بديل فردي له، وإنما ببناء فريق متكامل يتحمل جميع لاعبيه المسؤولية ويواصل المنافسة على أعلى مستوى.

واختتم سكالوني حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة الأرجنتين على تجاوز مرحلة ما بعد ميسي، مشيرًا إلى أن ما حققه المنتخب في السنوات الأخيرة كان استثنائيًا، لكنه يملك القدرة على مواصلة طريقه مع ظهور جيل جديد.

وعن مستقبله مع منتخب الأرجنتين، أبدى سكالوني تفاؤله بالاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة، حال سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة.