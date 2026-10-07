جيسوس يرد على بيان رونالدو: لم أقرأه حتى الآن

علّق جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، على البيان الذي نشره كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب، لكشف تفاصيل الأزمة التي جمعته بالمدرب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكان رونالدو قد خرج عن صمته خلال الساعات الماضية، ونشر بيانًا مطولًا عبر حساباته الرسمية، تحدث خلاله عن أسباب مغادرته معسكر البرتغال، وكشف تفاصيل الاتفاق الذي جمعه بجيسوس بشأن مشاركته في المباريات، قبل أن تتطور الأمور بين الطرفين.

وفي أول تعليق له على البيان، قال جيسوس في تصريحات لـ" CMTV"، أثناء وجوده في سيارته: "بيان رونالدو؟ أنا لم أر البيان، لقد كنت حاضرًا في مباراة منتخب البرتغال تحت 21 عامًا في ليريا، والآن لدي الوقت لقراءته".

ويأتي تعليق جيسوس في الوقت الذي يحاول فيه رونالدو وضع حد للجدل الذي صاحب مغادرته معسكر المنتخب، بعدما أكد في بيانه أنه قرر الحديث عن الواقعة لتوضيح وجهة نظره أمام الجماهير البرتغالية.

رونالدو يكشف كواليس علاقته بجيسوس

وأوضح رونالدو أن علاقته بجيسوس بدأت بصورة إيجابية، بعدما لعب الاتحاد البرتغالي دورًا في اختياره مدربًا جديدًا للمنتخب عقب كأس العالم 2026.

وأشار قائد البرتغال إلى أن رئيس الاتحاد استشاره بشأن المدرب المقبل، وكان جيسوس ضمن الأسماء المطروحة، مؤكدًا أنه أبدى دعمه لهذا الاختيار.

وأضاف رونالدو أنه شعر بالسعادة عقب تعيين جيسوس، خاصة بعدما حقق المدرب نتائج جيدة مع المنتخب في بداية مشواره، قبل أن تبدأ الأزمة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

اتفاق مسبق بشأن مشاركة رونالدو

وكشف قائد البرتغال أن جيسوس تواصل معه بعد توليه المسئولية، واتفقا على عقد اجتماع لمناقشة طريقة التعامل مع مشاركته خلال المباريات المقبلة.

وبحسب رواية رونالدو، أكد له المدرب خلال اللقاء أنه عنصر أساسي في مشروعه، قبل أن يناقشا خطة لإدارة مشاركته والحفاظ على جاهزيته البدنية.

وأوضح رونالدو أن الاتفاق كان يتضمن مشاركته في المباراة الأولى والأخيرة خلال المعسكر، مع إجراء تبديلات خلال المباريات لإدارة مجهوده، إلى جانب مقترح من جيسوس بعدم السفر مع الفريق إلى النرويج والدنمارك، والبقاء في البرتغال قبل العودة استعدادًا للمباراة التي كانت مقررة على ملعب "دراجاو".

لكن رونالدو رفض هذا الاقتراح، مؤكدًا أنه لم يكن يرى إمكانية للغياب عن مباريات خارج أرض البرتغال، خاصة في ظل حمله شارة قيادة المنتخب.

وأوضح قائد الملاحين أن الحصول على معاملة استثنائية لم يكن يتوافق مع الصورة التي يريد تقديمها كقائد للمنتخب، مشيرًا إلى أن جيسوس تفهم موقفه ووافق عليه في ذلك الوقت.

رونالدو يتحمل مسئولية مغادرة المعسكر

ورغم روايته تفاصيل الخلاف، حرص رونالدو على التأكيد أنه يتحمل مسئولية الطريقة التي غادر بها معسكر البرتغال.

وقدم قائد المنتخب اعتذاره إلى الجماهير البرتغالية وزملائه، مؤكدًا أن نشر البيان جاء من أجل توضيح ملابسات الأزمة ووضع روايته أمام الجميع، بعد حالة الجدل التي أثارتها مغادرته لمعسكر المنتخب.

ويبقى رد جيسوس المنتظر بعد اطلاعه على بيان رونالدو، وسط ترقب لما إذا كان المدرب سيقدم رواية مختلفة بشأن تفاصيل الاتفاق والخلاف الذي انتهى بمغادرة قائد البرتغال لمعسكر المنتخب.