ضبط وإعدام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالعجوزة

شنت أجهزة حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والطب البيطري والتموين والإدارات المعنية للتأكد من سلامة الأغذية والالتزام بالاشتراطات والتراخيص، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وأسفرت الحملة عن إعدام نحو 8 كجم من اللحوم المصنعة والتونة منتهية الصلاحية

كما تم تحرير محضر بإجمالي 42 كجم من أجزاء لحوم الضأن واللحوم الجاموسي المذبوحة خارج المجازر الحكومية وضبط 40 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد منافذ بيع اللحوم.

كما تم غلق وتشميع محل جزارة ومقهى لمخالفتهما الاشتراطات والقواعد المنظمة للنشاط مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.