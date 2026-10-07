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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 5 سنوات وغرامة 50ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بأبوزنيمة

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريم المتهم «جمعة. س. س. س.»، 24 عامًا، عاطل، ومقيم بمنطقة المغارة التابعة لمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء، مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها بقصد الاتجار، وقيادته سيارة دون حمل رخصتي قيادة وتسيير.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث القضية إلى الأول من يوليو 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة أبو زنيمة تفيد بتردد المتهم على المدينة للاتجار في المواد المخدرة وترويجها لعملائه بمنطقة الحي الأول، مستخدمًا سيارة تحمل لوحات «ط. ج. ب. 9844» في نقل وترويج المواد المخدرة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأجهزة الأمنية إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وتفتيشه، وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بحوزته الشخصية أو بمحل إقامته أو داخل السيارة التي يقودها.

وبعد ورود معلومات تفيد باستعداد المتهم لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بمنطقة الحي الأول، أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا لضبطه، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه أثناء انتظاره أحد العملاء.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره ألف جنيه، كما تبين عدم حمله رخصة قيادة أو رخصة تسيير للسيارة.

وبتفتيش السيارة، عثرت الأجهزة الأمنية أسفل مقعد القيادة على كيس بلاستيكي بداخله 30 قطعة مختلفة الأحجام والأشكال من مخدر الحشيش، بلغ وزنها نحو كيلو جرام، بالإضافة إلى رخصة السيارة باسم «سليم ضيف الله سليم».

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر بحيازته الهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي باعتباره من متحصلات بيع المواد المخدرة، واستخدام السيارة في سرعة التنقل.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 261 لسنة 2026 جنح طور سيناء، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، أمر وكيل النائب العام بنيابة رأس سدر بحبسه احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها، مع التحفظ على السيارة على ذمة التحقيقات.

وبعد انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 900 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريم المتهم 50 ألف جنيه، مع التحفظ على السيارة لحين تنفيذ العقوبة.

جنوب سيناء محكمة حبس مخدرات

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