سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا

أفاد التلفزيون السوري بأن قوات الاحتلال توغلت منذ قليل في وادي الرقاد بريف درعا حيث استجوبت عددا من المزارعين في المنطقة ومنعت آخرين من الوصول لأراضيهم.

وفي وقت لاحق ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار، على مشتبه بهما رُصدا وهما يقتربان من موقع عسكري في جنوب سوريا على متن دراجة نارية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم احتجاز المشتبه بهما، دون تقديم تفاصيل حول حالتهما الصحية، مضيفا أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود جراء الحادث.



ويأتي هذا الحادث بعد مقتل مشتبه به بالرصاص أثناء محاولته اختراق موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا.

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمركز في تسعة مواقع داخل جنوب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتقع معظم هذه المواقع ضمن منطقة عازلة تخضع لدوريات الأمم المتحدة على الحدود بين البلدين.