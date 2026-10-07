الصين: 22.1 تريليون دولار حجم التداول في سوق النقد الأجنبي خلال 6 شهور

أظهر تقرير حول ميزان المدفوعات الدولي للصين خلال النصف الأول من العام الجاري أن حجم التداول في سوق النقد الأجنبي بالصين شهد نموا مستقرا خلال النصف الأول، حيث بلغ إجمالي حجم التداول في سوق النقد الأجنبي بالرنمينبي (اليوان الصيني) داخل البلاد 22.1 تريليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 5.1% على أساس سنوي.

وأوضح التقرير - الصادر عن الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، اليوم / الأربعاء / حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن حجم التداول من البنوك إلى الأسواق بلغ 3.9 تريليون دولار أمريكي، فيما بلغ حجم التداول بين البنوك 18.2 تريليون دولار أمريكي، وبلغ حجم المعاملات الفورية ومعاملات مشتقات النقد الأجنبي 8.3 تريليون دولار أمريكي و13.8 تريليون دولار أمريكي بالتوالي، لتشكل المشتقات بذلك 62.4% من إجمالي حجم التداول في سوق النقد الأجنبي.

الجدير بالذكر أن الكيانات المشاركة في سوق النقد الأجنبي تبرز انفتاحا وتنوعا، فحتى نهاية يونيو الماضي بلغ عدد المؤسسات المشاركة في سوق النقد الأجنبي بين البنوك 829 مؤسسة، من بينها 172 مؤسسة من خارج البلاد.