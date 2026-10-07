كأس عاصمة مصر| أفشة يحرز هدف التقدم للأهلي في بترول أسيوط

أحرز محمد مجدي أفشة هدف تقدم الاهلي في شباك بترول أسيوط، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ونجح أفشة في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية بعد ضغط من لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر غالط به حارس مرمى بترول أسيوط عبد العزيز أحمد الذي تأخر في التمرير ذهبت إلى أفشة لينجح في إحراز هدف التقدم بكل سهولة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد وأشرف داري وياسين مرعي وتوفيق محمد.

خط الوسط: أحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.